Cesena-Avellino: 4600 biglietti per il settore ospiti, i dettagli Domenica (ore 15) la sfida all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi

È iniziata la prevendita biglietti per il settore ospiti del "Manuzzi" per la gara Cesena-Avellino. Sono 4600 i biglietti a disposizione della tifoseria biancoverde, ma l'acquisto del tagliando (costo di 22 euro più i diritti di prevendita) è legato alla fidelity card.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Cesena - Avellino che verrà disputata domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 12^ giornata del campionato di serie B è attiva la prevendita per il settore ospiti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena per un totale di 4600 posti. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket esclusivamente dai possessori della fidelity card "Branco". I biglietti avranno un costo di 22,00 euro più diritti di prevendita e commissioni Vivaticket. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 8 novembre 2025".