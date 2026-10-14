Ariano: la scalinata di piazza Mazzini dimenticata da anni Sudicia, danneggiata in più punti e di notte trasformata in orinatoio

La scalinata dimenticata di piazza Mazzini ad Ariano Irpino. Sudicia, danneggiata in più punti, continuamente invasa di rifiuti e residui di cibo nelle ore notturne o trasformata in orinatoio.

Siamo accanto all'ingresso del comando di polizia municipale. Il degrado abita qui. A pochi passi dal capolinea degli autobus, del distretto sanitario dell'Asl con una vasta utenza giornaliera proveniente anche dai comuni limitrofi e della sede dei carabinieri forestali.

Ma c'è di più. A causa del dissesto dei gradini, insidiosissimi, si sono registrate diverse cadute, fortunatamente senza gravi conseguenze. La scalinata è percorsa anche da possessori di cani, della zona che raggiungono il vicino boschetto.

Una pericolosità e un degrado che è dunque sotto gli occhi di tutti. Viene rivolto, attraverso una segnalazione giunta alla nostra redazione un appello al sindaco, al presidente del consiglio comunale, all'assessore al decoro urbano e al dirigente dell'area tecnica ad intervenire al più presto.