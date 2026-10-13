Palo dell'alta tensione prende fuoco, paura e blackout a Contrada Il sindaco avvisa: zone al buio, lavori in cirso

Ha improvvisamente preso fuoco un palo dell'alta tensione a Contrada in provincia di Avellino. Zone al buio e tanta paura in paese ma fortunatamente non ci sono feriti.

Il video choc del sindaco sui social

A raccontarlo sui social il sindaco De Santis che pubblica un video di quanti avvenuto in serata.

Il caso in via fratte

"Questa sera, in via Fratte, un palo dell'alta tensione ha preso fuoco, forse per un sovraccarico di energia.- spiega il sindaco -.

Nessun danno

Non si registrano danni a persone e cose, l'energia elettrica nelle abitazioni private è saltata in via Fratte e lungo la SR88 nel tratto dalla rotatoria fino al cimitero comunale e traverse laterali.

Tecnici tempestivi sul posto

I validi tecnici dell'ENEL sono a lavoro insieme ai Vigili del Fuoco di Avellino, il guasto sarà riparato entro le ore 24.00." spiega sui social il sindaco.