Tenta il suicidio dal ponte di Parolise, salvato in extremis L'intervento di due automobilisti e un ispettore di polizia hanno evitato la tragedia

Un ispettore della Squadra Mobile di Avellino, libero dal servizio, e due automobilisti hanno impedito a un uomo di gettarsi da un ponte in città, dopo aver notato la scena mentre erano in strada. L'uomo è stato affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale.

La prontezza di ispettore e automobilisti decisiva per bloccare il gesto

Tutto è durato pochi secondi. Un'auto ha frenato all'improvviso, il conducente è sceso e ha raggiunto a passo svelto il ponte, dove il vuoto sotto è di diversi metri. Una donna lo ha inseguito. L'ispettore e gli altri due automobilisti hanno capito che qualcosa non andava, hanno fermato le vetture e sono corsi verso l'uomo.

Intervento della Polizia Stradale e trasporto in ospedale

Con qualche difficoltà lo hanno trattenuto e allontanato dal bordo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale.