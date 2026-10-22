Grottaminarda: iniziati i lavori di riqualificazione dei giardini De Curtis L'impegno è di restituire in tempi brevi alla comunità uno spazio rinnovato e accogliente

Un importante intervento che prevede la ripavimentazione, la riqualificazione del verde e dell'area giostrine per rendere la Villa Comunale ancor più gradevole e sicura.

Dunque, per qualche tempo i Giardini, luogo tra i più frequentati di Grottaminarda da giovani, bambini e famiglie, resteranno chiusi al pubblico per consentirne il restyling estetico e funzionale.

Il progetto esecutivo era stato già approvato con delibera di giunta ad aprile e subito a seguire l'iter per l'affidamento dei lavori, ma l'amministrazione comunale ha ritenuto non opportuno dare avvio ai lavori nel periodo primaverile/estivo, ritenendo utile aspettare l'autunno proprio per non sottrarre ai cittadini un fondamentale luogo di socialità.

L'impegno è di restituire in tempi brevi alla comunità uno spazio rinnovato, più accogliente, pensato per essere ancor di più un punto di riferimento per il tempo libero e la vita cittadina di Grottaminarda.