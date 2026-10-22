Ariano, Ferrante: "Ecco gli interventi finora realizzati e gli obiettivi futuri" Conferenza stampa a palazzo di città del sindaco e giunta comunale

Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare Giovanni Grasso del comune di Ariano Irpino, la conferenza stampa del sindaco Mario Ferrante e della giunta comunale, dedicata a un bilancio delle attività svolte nei primi mesi di mandato.

Presenti gli assessori: Crescenzo Perrina, Lorenzo Boris Di Furia, Raffaela Manduzio, Sara Pannese, il vice sindaco Giovannantonio Puopolo e il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, insieme all'addetto stampa Enrico Tordiglione.

Un’occasione per illustrare il lavoro portato avanti dall’amministrazione, fare il punto sugli interventi realizzati e condividere con la cittadinanza gli obiettivi e le priorità per i prossimi mesi.

Ecco nei dettagli le principali attività dell'amministrazione comunale elencate alla stampa:

Finanziamenti Sogesid

L’amministrazione ha riaperto il percorso amministrativo relativo a quattro interventi infrastrutturali, per un valore complessivo di circa 6,18 milioni di euro. L’obiettivo è salvaguardare le risorse collegate all’accordo del 2011 e renderne possibile l’impiego per opere utili alla città.

Rotatorie Anas

È stata promossa una richiesta formale ad Anas per inserire nuove rotatorie lungo la statale 90 nella relativa programmazione. L’iniziativa punta a rendere più sicuri gli incroci e a migliorare la fluidità del traffico nei punti più critici.

Piano delle opere pubbliche

La programmazione triennale 2026–2028 è stata oggetto di aggiornamento per individuare gli interventi prioritari, coordinarli con i finanziamenti disponibili e dare maggiore continuità alla pianificazione dei lavori pubblici.

Messa in sicurezza

Sono proseguiti gli approfondimenti e le attività tecniche sulle situazioni di dissesto, con attenzione, tra le altre, a via Fontananuova e al costone di via Accoli. Si tratta di passaggi necessari per definire gli interventi e le relative coperture. In corso

Marciapiedi e spazi urbani

Sono stati messi al centro della programmazione interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree pedonali. Oltre al rifacimento delle pavimentazioni, l’attenzione è rivolta alla sicurezza dei percorsi e al corretto inserimento delle alberature.

Bilancio, tributi e rifiuti

L’Ente ha avviato una ricognizione delle somme da riscuotere, con particolare riferimento a tributi comunali per un importo indicato in circa 3 milioni di euro. L’attività mira a migliorare la capacità di

Contenimento Tari

Per limitare il peso dei possibili aumenti della tariffa rifiuti, il Comune ha avviato un confronto con IrpiniAmbiente. Il dialogo riguarda i costi effettivi dei servizi e le soluzioni organizzative capaci di contenere

gli oneri per cittadini e imprese. Negoziazione in corso.

Raccolta differenziata

È stato previsto un approfondimento tecnico sul nuovo perimetro operativo di IrpiniAmbiente, sul sistema delle ecoisole e approfondimento tecnico sulla raccolta porta a porta. L’obiettivo è

migliorare l’organizzazione del servizio e accrescere la quota di raccolta differenziata.

Scuola e servizi alle famiglie

Autonomie scolastiche

La Giunta ha assunto un’iniziativa istituzionale a tutela dell’autonomia degli istituti superiori della città. La proposta mira a preservare il ruolo di Ariano Irpino come riferimento scolastico per un territorio più ampio.

Mensa scolastica

L’amministrazione ha organizzato la ripresa della refezione per l’anno scolastico 2026/2027, con attivazione del servizio dal 12 ottobre. La continuità della mensa rappresenta un sostegno concreto all’organizzazione quotidiana delle famiglie.

Trasporto scolastico

È stato disposto l’affidamento del servizio di trasporto per garantire i collegamenti tra le scuole, il centro urbano e le contrade. L’intervento è particolarmente importante in un territorio esteso e caratterizzato da

numerosi nuclei abitati.

Libri di testo

Sono state avviate le procedure per la fornitura dei libri scolastici agli aventi diritto. La misura è finalizzata a sostenere la spesa educativa delle famiglie e a favorire l’accesso agli strumenti necessari

allo studio.

Edifici scolastici

L’attività amministrativa ha riguardato manutenzioni puntuali, tra cui quelle previste presso il plesso Don Milani-Calvario. Rimane inoltre tra i dossier di interesse il completamento del polo alberghiero nell’ex complesso Giorgione.

Interventi/programma

Ambiente e decoro

Piano della Croce

Sono stati eseguiti interventi di sistemazione e pulizia delle aree verdi attorno al Monumento ai Caduti. I lavori

contribuiscono a restituire decoro a un luogo significativo per la memoria collettiva, anche in vista delle celebrazioni del 4 novembre.

Viale Tigli

Le attività di manutenzione hanno interessato la scarpata di Viale Tigli, con rimozione della vegetazione infestante e dei rifiuti. L’obiettivo è migliorare la cura e la fruibilità di questa parte della città.

Villa comunale

Sono iniziate operazioni di manutenzione ordinaria, compreso il taglio delle siepi. Parallelamente, Comune e tecnici regionali sono stati coinvolti in interlocuzioni per valutare le condizioni di salute di alcune

alberature e gli interventi più appropriati.

Patrimonio arboreo

L’Amministrazione ha posto attenzione alla sostituzione delle piante compromesse e alla ripiantumazione negli spazi urbani. Le scelte dovranno coniugare sicurezza, qualità del verde e riqualificazione delle pavimentazioni.

Protezione civile e sicurezza

Hub del Casone

È stata avanzata la proposta di realizzare presso il Casone un punto di riferimento sovracomunale per la protezione civile. L’ipotesi prevede la collaborazione tra diversi enti territoriali, così da rafforzare la capacità di risposta alle emergenze.

Rete territoriale

Sono state avviate interlocuzioni con Comuni e istituzioni dell’area per

sviluppare forme di coordinamento nella prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze. La prospettiva è quella di condividere risorse, competenze e strumenti operativi.

Casa e politiche sociali

Quattro alloggi sociali

L’amministrazione ha annunciato attività finalizzate all’assegnazione di quattro immobili attualmente liberi nell’ambito dell’edilizia sociale. L’obiettivo è ampliare le opportunità abitative per le famiglie che

possiedono i requisiti previsti.

Piano Casa

Attraverso un avviso pubblico è stata avviata una ricognizione degli immobili inutilizzati che potrebbero essere destinati a finalità sociali. Il percorso può favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e

nuove possibilità di rigenerazione urbana.

Inclusione sociale

L’ente ha portato avanti provvedimenti e interlocuzioni in materia di accoglienza e inclusione. L’azione mira a coordinare meglio le risposte ai bisogni delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità.

Commercio e sviluppo locale

Ariano Experience District

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo Ariano Experience District, del valore complessivo indicato in 170.000 euro. L’iniziativa nasce per rafforzare il commercio di prossimità e rendere più attrattivo il tessuto economico cittadino.

Commercio digitale

All’interno del progetto del Distretto del Commercio sono previsti strumenti di innovazione digitale, tra cui un marketplace e attività di formazione. Le azioni sono pensate per accompagnare negozi e

operatori economici verso nuove opportunità di mercato.

Promozione territoriale

La programmazione comprende iniziative di comunicazione, eventi e valorizzazione delle attività produttive locali. Lo scopo è collegare il rilancio del commercio alla promozione dell’identità e dell’attrattività

di Ariano Irpino.

Programmazione

Cultura, turismo e sport

Ceramica arianese

L’amministrazione ha sostenuto il percorso di valorizzazione della tradizione ceramica locale e del suo riconoscimento culturale. La ceramica rappresenta un elemento identitario che può contribuire anche alla promozione turistica ed economica.

Eventi culturali

È stata avviata la programmazione delle iniziative del Natale Arianese e il confronto con il mondo associativo. L’intento è dare continuità alle manifestazioni culturali e favorire occasioni di partecipazione nel

corso dell’anno.

Cinema e audiovisivo

Sono stati promossi incontri con rappresentanti del settore cinematografico, anche per esplorare opportunità di produzioni sul territorio. In questo quadro rientra l’attenzione al ruolo dell’Ariano International Film Festival nella promozione della città.

Sport e giovani

L’amministrazione ha valorizzato i risultati di giovani atleti e delle associazioni sportive cittadine attraverso momenti di riconoscimento istituzionale. Queste occasioni intendono promuovere l’impegno sportivo come esempio positivo per le nuove generazioni.

Attività svolte

Agricoltura e paesaggio

Masseria delle Monache

Al centro dell'amministrazione la tutela del paesaggio e delle attività agricole. Massima attenzione soprattutto nelle zone di pregio agricolo e storico.

Polo fieristico

È stata prospettata la valorizzazione del complesso del Casone anche come luogo di promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali. L’idea punta a creare occasioni di incontro e visibilità per le eccellenze della Valle Ufita.

Mobilità e rapporti istituzionali

Trasporto pubblico Amu

L’amministrazione ha aperto un confronto sulle criticità del trasporto pubblico locale e sulla sua organizzazione. La finalità è individuare soluzioni che migliorino il servizio e rispondano alle esigenze di mobilità dei cittadini.

Coordinamento istituzionale

Sono state intensificate le interlocuzioni

con Regione, Provincia, Anas e amministrazioni della Valle Ufita per

affrontare temi comuni. Il lavoro riguarda soprattutto infrastrutture, scuola, sicurezza del territorio e opportunità di sviluppo.

Programmazione di mandato

I primi mesi sono stati dedicati anche all’impostazione delle priorità per il periodo 2026–2031. Il percorso mira a collegare le esigenze immediate della città a una visione amministrativa di medio e lungo periodo.

Nessun accenno durante la conferenza stampa da parte del sindaco al capitolo scottante a livello politico, riguardante il futuro del mercato settimanale. Ferrante ha inoltre confermato che oltre al piano di fattibilità della terza corsia per superate l'emergenza traffico, proseguirà il suo iter di realizzazione già avviato dalla precedente amministrazione, la bretella di Cardito.

Il progetto di “Riammagliamento e razionalizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile”, un’infrastruttura strategica che collegherà località Serra con la zona Maddalena, nei pressi dell’ospedale, grazie alle convenzioni, rispettivamente con la Regione Campania e rete ferroviaria Italiana, per un valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro.

Le parole del sindaco Mario Ferrante: "Siamo un gruppo coeso, c'è amalgama e massima collaborazione. Un uomo solo al comando no può fare nulla. C'è intorno a me una buona squadra che ha voglia di lavorare per risollevare questa città. Si lavora in sinergia. Cardito, lo ripeto ogni progetto andrà avanti, primo fra tutti le tre corsie. I tecnici sono fiduciosi. Non vogliamo togliere nulla a ciò che è stato già progettato".