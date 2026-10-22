"Se non c'è l'acqua, ci siamo noi": ad Avellino il romanzo di Argentina Napoli Un omaggio all’amicizia tra donne in una sequenza di esperienze avventurose

Sabato prossimo 24 ottobre alle 10:45, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione del romanzo di Argentina Napoli.

Dopo l’anteprima nazionale al Salone del Libro di Torino, sabato 24/10, alle ore 10:45, sarà presentato ad Avellino, presso il Circolo della Stampa, il romanzo “Se non c'è l'acqua... ci siamo noi" di Argentina Napoli.

L’opera prima della autrice salernitana, edita dalla D’Amato Editore, è un avvincente diario di viaggio di un gruppo di amiche, energiche e volitive, scandito da cinque giorni di permanenza a Lanzarote.

Un omaggio all’amicizia tra donne in una sequenza di esperienze avventurose, tra momenti di grande emozione e di leggera ilarità, tra attimi di tensione ed altri di vera e propria crisi, con colpi di scena e sorprendenti rivelazioni alla scoperta di sé.

Presenti all’appuntamento l’attore Roberto Manzi per la lettura di alcuni brani e Celeste Napolitano, editor dell’opera, che dialogherà con l’autrice.