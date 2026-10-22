Avellino, effetti della protesta degli autotrasportatori: udienze in affanno La presidente del Tribunale, Spena invita a valutare gli impedimenti con attenzione gli impedimenti

di Paola Iandolo

Le proteste degli autotrasportatori fanno sentire i loro effetti anche sulle udienze in corso presso il tribunale di Avellino. La presidente del tribunale di Avellino, Francesca Spena, ha firmato un documento nel quale - alla luce delle difficoltà di comparizione de difensori nei giudizi civili e penali - fornisce delle indicazioni generali: "per le udienze fissate nei giorni di persistenza della situazione rappresentata con difficoltà neigli spostamenti per gli avvocati e le altre parti in causa, invita a valutare con attenzione e flessibilità gli impedimenti rappresentati dai difensori, nell'ambito di poter di ciascun magistrato".

Le richieste

Invita a tener in considerazione eventuali ritardi nella comparizione dei difensori, nonchè le richieste di rinvio motivate dalle suddette difficoltà, purchè tempestivamente rappresentate e ove possibile documentate, anche a mezzo Pec alla cancelleria, che invita a trasmettere senza ritardo le comunicazioni pervenute ai magistrati assegnatari del procedimento. Nei procedimenti con misure cautelari in corso e nei casi di particolare urgenza, invita i magistrati a contemperare le esigenze d tutela del diritto di difesa con quelle di celerità. Precisa infine che la sospensione generalizzata dei termini processuali non rientra tra i poteri dei dirigenti degli uffici giudiziari.