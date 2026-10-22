Borrelli: "Il Governo pensa ai maranza mentre su Sud e caro vita solo silenzio" Smantellato nella notte dalle forze dell'ordine il presidio . Stamane blitz di AVS

Il governo ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario per i disordini e non per il caro vita. Lo ha detto stamattina, al presidio di Avellino Est, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Borrelli critica il governo sulla gestione delle proteste e del caro vita

"Il governo sembra voler mettere in evidenza soltanto i maranza e i delinquenti - spiega Borrelli - E' stato subito un Consiglio dei ministri straordinario per quei vandali e violenti. Perché non l'ha fatto per affrontare le ragioni del Sud e il caro vita?". Secondo Borrelli, la questione è stata affrontata solo oggi, dopo l'incontro a Milano tra il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini e alcuni rappresentanti del Sud, che il deputato ha definito "vergognoso". "È un segno di disprezzo della Lega nei confronti del nostro territorio", ha affermato.

Attesa per l'incontro con Meloni e accuse su pressioni ai manifestanti

Borrelli ha poi parlato dell'incontro convocato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Sono curioso di vedere se Salvini andrà", ha detto. "Se non ci andrà, dimostrerà quanto tiene alla nostra terra".

Le accuse di presunte infiltrazioni criminali nelle proteste

Sulle presunte infiltrazioni criminali nelle proteste, il deputato ha risposto che chi ha elementi deve presentare denuncia. "Se ci sono presunte infiltrazioni, bisogna denunciare le persone coinvolte", ha spiegato.

La voce degli autotrasportatori di Avellino Est: "Non abbiamo voce"

Al presidio c'è anche Andrea, autotrasportatore che i colleghi hanno scelto come portavoce. Vive ad Avellino da tre mesi, prima era a Bologna, e si definisce "un piccolo dipendente", non un imprenditore. "Noi non abbiamo voce. Abbiamo voce solo quando serviamo e basta", ha detto. Respinge le accuse rivolte ai manifestanti: "Ci hanno accusato di non far arrivare il cibo negli ospedali, ci hanno accusato di bloccare i farmaci, ma non è vero". E avverte: "Se ci fermiamo davvero, facciamo dei danni enormi".

Atteso un incontro con il presidente della regione Campania Roberto Fico nelle prossime ore.

Manifestazione in piazza Libertà: attesi camionisti e appello alla città

Sulla manifestazione prevista in piazza Libertà, Andrea ha assicurato la presenza dei camionisti, a una condizione: "Se il Questore ci darà l'autorizzazione, noi andremo. Andiamo anche con i camion e con i trattori, andiamo tutti insieme, perché non vogliamo intralciare nessuno". Ha poi rivolto un appello ai cittadini: "Dateci voce, dateci da mangiare".