Montoro: falsa proposta assicurativa sul web, denunciato 34enne I Carabinieri: Massima prudenza nelle compravendite online e diffidare di offerte troppo allettanti

I Carabinieri della stazione di Montoro hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 34enne della provincia di Salerno, già noto alle forze dell’ordine, per truffa. "Nella circostanza, un uomo del posto, dovendo sottoscrivere una polizza assicurativa sulla vita, è stato attratto da un’offerta pubblicata on line, effettuando il pagamento di 550euro tramite bonifico bancario. - si legge nella nota diffusa - Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato il contratto assicurativo e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il malfattore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa".

L'invito dell'Arma alla massima prudenza

"Il web, attraverso le innumerevole piattaforme social o siti di compravendita e pubblicitari, è ormai da considerarsi un habitat naturale per i raggiri ove i truffatori trovano un terreno di caccia nel quale non solo vendere prodotti inesistenti ma anche offrire falsi servizi alle vittime che perla prospettiva di un risparmio economico cadono in tali tranelli. Massima prudenza nelle compravendite online e diffidare delle offerte troppo allettanti che spesso, dietro al miraggio di un ottimo affare sul web, sia per l’acquisto di beni che servizi, celano abili truffatori. Questa è la raccomandazione che i Carabinieri rivolgono a tutti i cittadini, i quali possono e devono sempre rivolgersi, in caso di dubbi, chiarimenti alle Stazioni dell’Arma capillarmente sparse sul territorio per denunciare tali condotte criminali".