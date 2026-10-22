Ariano: il parcheggio sulla panoramica funziona ma ciò che manca ora è il decoro Utenti pronti alla colletta per acquistare i cestini

C'è voluto un po di tempo per poter entrare a regime ma alla fine funziona e considerata l'emergenza, legata alla notevole affluenza giornaliera di utenti che affluiscono anche da fuori regione soprattutto nei vari ambulatori di alta specialistica dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, risulta essere di grandissima utilità.

Parliamo del parcheggio lungo la strada panoramica, accanto alla caserma dei carabinieri. Ad utilizzarlo è anche parte del personale in servizio nella struttura di via Maddalena.

Ciò che manca è il decoro. Siamo al punto che per mancanza di un contenitore, bisogna accontentarsi di una busta legata ad un palo.

"E' più di un mese che stiamo elemosinando un cestino sia per i piccoli rifiuti che raccolta feci dei cani. Dobbiamo dare una colletta? Ci è stato detto che non verrà posizionato perchè non c'è nessuno che poi potrà svuotarlo. Una risposta davvero assurda". Nell'area verde che potrebbe fungere anche da zona pic nic per chi effettua una sosta prima di recarsi in ospedale o durante l'attesa di parenti o accompagnatori in auto, il comune stesso ha stoccato rami di alberi e non più raccolto".

Stamane era previsto lo sfalcio dell'erba qui come nell'area eliporto rallentato a causa del maltempo. "Siamo disposti a collaborare anche noi - ci dice una donna - è normale che con la presenza di un cestino, saremo noi stessi a raccogliere rifiuti a terra lasciati da incivili. Ma una busta nera appesa ad un palo, non si può guardare è sinceramente ridicolo. Eppure basta davvero poco a volte per risolvere problemi così banali".