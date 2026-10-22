L'associazione "Irpini per l'irpinia" all'udienza generale di Papa Leone Un momento di intensa partecipazione e appartenenza

Ieri mattina, in piazza San Pietro, una delegazione di soci dell'associazione "Irpini per l'Irpinia" ha preso parte all'udienza generale di Papa Leone XIV, la prima dopo l’intervento chirurgico, portando con sé la fede, la storia e la speranza della propria terra.



Un momento di intensa partecipazione e appartenenza, vissuto da una comunità che si è stretta con affetto al Santo Padre nel giorno del suo ritorno all'incontro con i fedeli.



"Essere qui oggi, in occasione della prima udienza del Santo Padre dopo l’intervento chirurgico, significa sentirsi comunità e rappresentare l'Irpinia in uno dei luoghi più significativi della cristianità", dichiara Egle Bianco, presidente dell'associazione Irpini per l'Irpinia. "Ringrazio di cuore tutti i soci che hanno partecipato con entusiasmo: la loro presenza ha reso questa giornata ancora più speciale."



La delegazione ha rivolto a Papa Leone XIV un affettuoso augurio di proseguire il proprio cammino godendo di serenità e in buona salute .



L'iniziativa conferma l'impegno dell'associazione Irpini per l'Irpinia nel promuovere i valori della fede, della solidarietà e dell'identità irpina.