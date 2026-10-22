Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Peccato per il blackout del terzo quarto" Il coach biancoverde: "Testa subito alla gara contro la Luiss Roma"

"Siamo stati bravi nei primi 20 minuti e tenere la gara in equilibrio. Non devo sottolineare il valore della Virtus Roma, profonda con tanta qualità, con talento offensivo individuale clamoroso e come squadra sta giocando davvero molto bene. Dopo la prova di domenica e la vittoria preziosa ottenuta, venire qui non era facile nella tabella di marcia. Siamo stati bravi a seguire il piano partita nei primi due quarti, poi c'è stato il blackout nel terzo periodo e quando Roma ha alzato l'intensità e la fisicità è venuto fuori tutto il talento offensivo e sostanzialmente la gara è girata. È cambiata l'inerzia e un blackout di questo tipo va evitato su un campo del genere. A Roma faccio i complimenti perché ha meritato di vincere": così il coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, si è espresso dopo la prova al PalaTiziano contro la Virtus GVM Roma.

"Dobbiamo ripartire subito per la gara con la Luiss"

"Domenica siamo stati bravi nella prova e per la vittoria contro la Pielle Livorno. Questa gara ci ha tolto altre energie, ma dobbiamo trovare subito la ricarica per la sfida contro la Luiss e provare subito a cancellare questa sconfitta": ha aggiunto il tecnico biancoverde.