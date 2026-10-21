Avellino Basket, quinta vittoria di fila: 85-74 sulla Gema Montecatini Gli irpini guidano la classifica con la Libertas Livorno e Pesaro: 6 punti per Emidio Zuccardi

L'Halley Campania Avellino Basket batte La T Tecnica Gema Montecatini con il risultato di 85-74 nella quinta giornata del campionato di Serie A2, nel primo turno infrasettimanale, e firma il 5 su 5 nell'avvio stagionale. Ora la squadra irpina guida la classifica con la Libertas Livorno e la CMT Orange Tools Pesaro a punteggio pieno. L'Avellino Basket, priva di Mollura, bloccato dall'influenza, scappa via nel primo quarto con il 24-11 al 10' e il divario si conferma all'intervallo. Nel secondo tempo la squadra irpina controlla il divario e conquista la quinta vittoria di fila con Francis da 22 punti e con Dell'Agnello (16), Fresno (13) e Owens (10) in doppia cifra. La sfiorano anche Palumbo e Zerini (9). Da sottolineare i 6 punti realizzati da Emidio Zuccardi. Dopo i due liberi realizzati nel finale di Cividale-Avellino, il classe 2009, lanciato da coach Di Carlo sin da subito nel corso del primo quarto, ha realizzato 2 dei 3 tiri da 3 tentati nella sfida.

Il tabellino

LNP Serie A2

Quinta Giornata

Halley Campania Avellino Basket - La T Tecnica Gema Montecatini 85-74

Parziali: 24-11, 21-21, 19-16, 21-26

Avellino: Blake Francis 22 (5/8, 3/11), Giacomo Dell'Agnello 16 (8/9, 0/0), Lucas Fresno 13 (5/10, 1/1), Tariq Owens 10 (2/4, 2/2), Mattia Palumbo 9 (2/7, 1/3), Andrea Zerini 9 (4/5, 0/1), Emidio Zuccardi 6 (0/0, 2/3), Luca Campogrande (0/0, 0/2), Michele Serpilli (0/1, 0/1), Leonardo Spagnoli, Marco Mollura, Martino Falappi

G. Montecatini: Marquis Barnett 30 (8/13, 4/9), Ion Lupusor 10 (1/4, 2/7), Kristofers Strautmanis 10 (3/4, 0/0), Mattia Acunzo 7 (1/4, 1/3), Francesco Pellegrino 6 (2/5, 0/1), Lorenzo D'alessandro 6 (0/0, 2/2), Andrea Bargnesi 4 (2/4, 0/2), Federico Burini 1 (0/0, 0/1), Jordan Harris (0/2, 0/2), Lorenzo Passoni (0/1, 0/0)