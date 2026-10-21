Scandone Avellino ko a Roma: la Virtus GVM vince 76-62

Sconfitta al PalaTiziano di Roma contro la Virtus GVM per la Scandone Avellino, battuta dai capitolini con il risultato di 76-62 nel recupero della prima giornata del campionato di Serie B Nazionale (girone B). La Virtus vola sul +9 al 10', la Scandone rientra per l'intervallo (37-32 al 20'), ma subisce il nuovo allungo dei padroni di casa con il 23-11 del terzo quarto che indirizza il match (60-43 al 30'). Alla squadra di coach Dell'Imperio non bastano i 16 punti di Jackson e i 14 di Frattoni. Nella Virtus domina Rodriguez con 23 punti.
Il tabellino
LNP - Serie B Nazionale
Girone B - Recupero Prima Giornata
Virtus Roma GVM - Felice Scandone Avellino 76-62
Parziali: 24-15, 13-17, 23-11, 16-19
V. Roma: Yancarlos Rodriguez 23 (6/11, 2/3), Adrian Chiera 12 (2/4, 2/5), Daniele Toscano 10 (2/5, 2/6), Rei Pullazi 9 (0/2, 3/4), Matteo Visintin 8 (4/7, 0/2), Gianmarco Leggio 5 (1/1, 1/5), Matias Bortolin 4 (2/5, 0/0), Alessandro Panni 3 (0/0, 1/6), David Jelinek 2 (1/2, 0/1), Giorgio Piunti (0/2, 0/1), Talone Flavio, Massimo Sciamanna (0/0, 0/1)
Scandone: Darryl Jackson 16 (1/2, 4/8), Gianluca Frattoni 14 (4/7, 2/3), Simone Vecerina 9 (3/7, 1/3), Edoardo Maresca 6 (0/1, 2/4), Jacopo Vedovato 6 (3/4, 0/0), Armando Verazzo 5 (1/4, 1/5), Andrea Donda 4 (2/4, 0/0), Bruno Farias 2 (1/1, 0/0), Fabio Stefanini 0 (0/1, 0/3), Antonio Carullo, Costantino Carullo