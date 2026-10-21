Ariano, ecco località Cannelle: ma dove deve arrivare la vegetazione? Sotto accusa la manutenzione del verde lungo le strade rurali

Contattati da due cittadini giungiamo in località Cannelle ad Ariano Irpino, nelle vicinanze dell'Arena Mennea. Una strada spesso trafficata che porta a diverse contrade, verso la direttrice periferica opposta. La situazione che ci viene mostrata è davvero indecorosa.

La vegetazione lungo i due lati, sulle mura in particolare non si può guardare. Ha superato davvero ogni limite.

"E' pericolosissima e ostruisce anche la visibilità - ci dice una donna - ma possibile che nel 2026 bisogna vivere ancora in queste condizioni di abbandono. In questa zona non si effettua un intervento di bonifica da anni. E se venite a Villa Caracciolo, non ne parliamo".

Non è molto distante da qui e quindi ci facciamo un giro volentieri. Lo avevamo immaginato essendocene occupati da anni. Si tratta ancora una volta dei rifiuti che traboccano da uno dei cestini adibiti alla raccolta di escrementi di animali.

"Da almeno dieci anni e forse più per farli svuotare, dobbiamo sempre scrivere a Ottopagine o pubblicare foto su facebook. Ma non funziona così. Dovrebbe essere invece un lavoro costante e sistematico da eseguire qui come in altre aree senza alcuna sollecitazione". E' proprio il caso di dire: non ce la possiamo fare!