Autotrasportatori, Nargi: sono dalla loro parte ma il sindaco rassicuri la città Avellino, l'ex sindaca Nargi: dopo ore di consiglio servono comunicazioni alla comunità

La consigliera comunale di minoranza Laura Nargi ha chiesto oggi al sindaco di Avellino di rafforzare il dialogo con i manifestanti e con la cittadinanza durante la protesta di agricoltori e autotrasportatori, fornendo informazioni chiare sulle mense scolastiche e ampliando in via straordinaria lo smart working già previsto dal Comune, per tutelare i servizi essenziali.

Nargi ha espresso la propria posizione con una dichiarazione. «Massimo rispetto e solidarietà agli agricoltori e agli autotrasportatori, le cui difficoltà rappresentano un grido d’aiuto che merita ascolto e attenzione. Ma allo stesso tempo dobbiamo tutelare la nostra comunità e garantire, per quanto possibile, i servizi essenziali».

Appello alle istituzioni

La consigliera si è rivolta direttamente al primo cittadino. «Rivolgo un appello al sindaco affinché faccia sentire maggiore vicinanza a chi protesta e ai cittadini, offrendo rassicurazioni e informazioni chiare, soprattutto sulla continuità delle mense scolastiche».

Smart working e servizi

Sul piano operativo, la proposta riguarda il lavoro da remoto. «Partiamo dalle piccole azioni concrete: chiediamo di ampliare con urgenza e in via straordinaria lo smart working già previsto dal Comune, laddove possibile, invitando anche gli altri enti pubblici e le aziende a fare altrettanto."

Soluzioni subito

Nargi ha concluso il proprio intervento sul ruolo delle istituzioni. «In momenti come questi servono ascolto, presenza e risposte concrete. La nostra città ha bisogno di sentirsi accompagnata dalle istituzioni".