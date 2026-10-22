Avellino Basket, Di Carlo: "Freddezza e lucidità. Contento per Zuccardi" Le parole del coach biancoverde alla vittoria della gara vinta contro la Gema Montecatini

"È stata una gara difficile per l'evoluzione iniziale, con la defezione di Mollura dell'ultimo momento. Abbiamo fatto a meno anche di Owens e l'inizio è stato impegnativo per aggiustare rotazioni e soluzioni. La coperta si era accorciata per l'indisponibilità di Owens nel primo tempo. Quando siamo ritornati, non era semplice riprendere le piste immaginate ed era importante portarla a casa. Questo è accaduto. La squadra ha messo a referto quasi 6 giocatori in doppia cifra con 23 assist, cosa non da poco, vincendo la battaglia a rimbalzo e nei momenti decisivi la squadra ha avuto freddezza e lucidità nel fare ciò che occorreva tra attacco e difesa. Siamo contenti di aver allungato la striscia, di aver confermato il PalaDelMauro inviolato e andiamo avanti": così il coach dell'Halley Campania Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, si è espresso al termine della gara vinta contro La T Tecnica Gema Montecatini.

"Ha segnato, ma è efficace anche in difesa"

Emidio Zuccardi ha realizzato altri punti, ben 6 con due triple su tre tentativi da oltre l'arco e il classe 2009 mostra sempre più carattere e qualità: "La squadra ha carattere, mi auguro che ne abbia sempre di più perché le difficoltà aumenteranno. Per quello che riguarda me, secondo me ci vuole un po' di coraggio anche perché il ragazzo, Emidio, si sta allenando molto bene con noi da un po' di tempo. Sono quelle circostanze in cui o lo metti subito o non lo metti più. Anche lui è stato bravo nel farsi trovare pronto e avere ulteriormente quella dose di sfrontatezza e di coraggio. Mi fa piacere per lui perché è un bravissimo ragazzo, è un irpino, avellinese cento per cento, è figlio di giocatori. Il papà, la mamma e gli zii sono stati giocatori e lui sembra che sia incanalato. Me lo auguro per lui e lo auguro alla piazza. Una delle cose che dicevo l'anno scorso era proprio l'opportunità da avellinese di essere protagonista. Il mio coraggio? Devo solo vedere ciò che accade, è accettato dal gruppo. La squadra gli passa la palla e ha messo due triple, ma è efficace in difesa, tiene botta difensivamente. È un ragazzo che deve venire fuori piano piano e deve farsi trovare pronto".