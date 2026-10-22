Protesta tir, Pd Irpino al fianco degli autotrasportatori: siamo con voi

Caro carburanti, PD Irpino al fianco degli autotrasportatori.
"Mentre i prezzi del carburante continuano a salire toccando cifre insostenibili, migliaia di camionisti e agricoltori scendono in strada per protestare. Non si tratta solo della loro battaglia, ma, deve essere la nostra battaglia, perché la crisi colpisce ognuno di noi. Se aumenta il gasolio per chi lavora la terra e per chi trasporta le merci, aumentano i prezzi e a pagarne le conseguenze siamo sempre noi cittadini. Massima solidarietà da parte del PD irpino a tutti i lavoratori in mobilitazione. Meno tasse sul carburante e più rispetto per chi fa andare avanti questo paese...". Così il segretario del PD Irpino Marco Santo Alaia.