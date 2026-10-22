Protesta tir, rimosso blocco ad Avellino Est al presidio Borrelli e deputati AVS Fratoianni e Bonelli con i lavoratori

E' stato rimosso questa notte intorno alle ore 4 il blocco degli autotrasportatori al casello Avellino Est. Gli autotrasportatori in protesta sono stati raggiunti dagli agenti della digos e fatti sgomberare. Circa una decina i manifestanti denunciati, anche per occupazione di suolo pubblico.La giornata si è aperta con una rappresentanza di camion e tir che si è raccolta sulla corsia direzione Avellino della Variante nei pressi di un distributore di carburante. E al drappello di rappresentanza sono arrivati i deputati Bonelli e Fratoianni (Avs) che hanno incontrato una delegazione di agricoltori, a loro volta in mobilitazione. Sul posto anche il deputato campano di Avs, Francesco Emilio Borrelli.