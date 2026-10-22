Avellino, Cheddira: "L'obiettivo? Il massimo sperando in una promozione" Dallo store l'attaccante ha risposto a parte delle tantissime domande inviate dai tifosi

"Ad Avellino mi trovo molto bene, sono molto felice di essere qua e l'obiettivo in questi quattro anni qua ad Avellino è quello di portare il club il più in alto possibile sperando in una promozione": così Walid Cheddira nel corso di un video pubblicato dall'U.S. Avellino sui canali ufficiali social. L'attaccante biancoverde ha risposto ad alcune delle tante domande inviate dai tifosi.

"Qui per l'ambizione del club"

"Una mentalità vincente si acquisisce piano piano, con una routine, con abitudini ben precise e facendo tanti sacrifici. - ha aggiunto Cheddira dallo store ufficiale dell'U.S. Avellino - A chi mi ispiro? Cerco di vedere tutti i grandi campioni e di rubargli quel qualcosa che poi posso riportare in campo. Perché ho sposato il progetto Avellino? L'ambizione del club, la loro forte volontà di volermi con loro. Questi aspetti per un calciatore sono veramente fondamentali".