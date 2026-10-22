Anziano morto al Moscati dopo un’aggressione: la Procura apre un’inchiesta Settantunenne residente in Lombardia, era tornato a Forino per trascorrere alcuni giorni di vacanza

La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 71enne, sottufficiale dei Carabinieri in congedo e residente in provincia di Milano, deceduto nella mattinata di domenica all’ospedale Moscati di Avellino, dove era stato ricoverato dopo un presunto episodio di aggressione avvenuto a Forino, comune irpino nel quale era tornato per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Forino e della Compagnia di Baiano, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Nella giornata di oggi, il sostituto procuratore Ginevra Guacci conferirà l’incarico per una consulenza medico-legale sulla salma, con l’obiettivo di chiarire le cause del decesso e verificare l’eventuale collegamento con i fatti precedenti.

Nel fascicolo potrebbero figurare anche iscrizioni nel registro degli indagati. A dare impulso alle indagini, oltre agli accertamenti avviati dai militari agli ordini del maggiore Gianfranco Iannelli, è stata anche una querela presentata dai familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Antonio Francavilla.

Secondo una prima ricostruzione, la vicenda avrebbe avuto inizio nella giornata di venerdì, quando il 71enne sarebbe stato aggredito da un uomo del posto per una questione legata a un terreno. In seguito all’episodio, l’anziano si sarebbe recato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, da dove sarebbe stato dimesso nella serata dello stesso giorno.

Nelle ore successive, tuttavia, le sue condizioni di salute non sarebbero migliorate. Al contrario, l’aggravamento del quadro clinico lo avrebbe spinto a tornare in ospedale nella notte tra sabato e domenica. Il decesso è sopraggiunto nella mattinata di domenica.

Ora sarà la consulenza medico-legale, insieme agli ulteriori accertamenti investigativi, a dover fare chiarezza sulle circostanze della morte e stabilire se esista un nesso causale tra la presunta aggressione, il successivo peggioramento delle condizioni di salute e il decesso del settantunenne.