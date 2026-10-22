Avellino Basket, Zuccardi: "Punto a dare il massimo, spero di continuare così" Il classe 2009 ha realizzato 6 punti nel match di A2 vinto dall'Avellino Basket sulla G. Montecatini

"Cerco sempre di dare il meglio negli allenamenti dando al coach la possibilità di mettermi in campo. Non voglio deluderlo sia in attacco che in difesa. Mi fa molto piacere che i miei compagni si fidino di me quando mi passano la palla e spero che possa continuare così e anche aumentare durante la stagione": così si è espresso Emidio Zuccardi dopo il 2 su 3 da tre punti e l'impatto sin dal primo quarto nel match vinto dall'Halley Campania Avellino Basket contro La T Tecnica Gema Montecatini.

"L'obiettivo è migliorarsi dando tutto per i compagni"

Il classe 2009 è figlio d'arte: "Quasi in tutto l'albero geneologico c'è la pallacanestro ad alti livelli. - ha spiegato Zuccardi - Io sto cercando di seguire le loro orme, di arrivare il più in alto possibile per la mia strada. L'obiettivo personale? Cercare di migliorare sempre di più, di entrare nelle rotazioni e di dare tutto sia in Serie A2 che negli altri campionati che sto disputando". Zuccardi è impegnato anche con la Vision Sports Avellino attraverso l'Avellino Basket School.