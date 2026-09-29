Avellino Basket, l'esordio di Emidio Zuccardi in A2. Lombardi: "È solo l'inizio" Il classe 2009 è stato impiegato da coach Di Carlo nei secondi finali dell'esordio in campionato

Domenica scorsa, contro Vigevano, Emidio Zuccardi ha fatto il suo esordio in Serie A2 con l'Halley Campania Avellino Basket. Figlio di Angelo Zuccardi, giocatore della Scandone Avellino negli anni '90, e dell'ex cestista Ida Tomasiello, il classe 2009 è entrato in campo nei secondi finali del match vinto dai biancoverdi sulla squadra lombarda sfiorando i primi punti nel secondo livello nazionale con l'ultima conclusione prima della sirena. "Zuccardi ha iniziato a giocare a minibasket alla Vito Lepore, per poi entrare nel settore giovanile dell’Avellino Basket in Under 14 e crescere, anno dopo anno, fino ad arrivare ad allenarsi con la prima squadra. - ha sottolineato il club irpino tramite nota - Oggi è parte del roster di Serie A2 e vive anche l’esperienza con la Vision in Serie C".

Il presidente del club: "Motivo di grande orgoglio"

"Siamo particolarmente felici per l’esordio di Emidio perché rappresenta un momento importante per il ragazzo, ma anche la testimonianza concreta del lavoro che stiamo portando avanti sul nostro settore giovanile. - ha affermato il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - Per noi è motivo di grande orgoglio vedere un ragazzo che ha iniziato il suo percorso nel nostro vivaio arrivare fino alla prima squadra. Il suo esordio in Serie A2 è una soddisfazione che condividiamo con Emidio e con tutte le persone che lo hanno accompagnato in questi anni di crescita. Una maglia, un percorso, una prima volta. Complimenti, Emidio. È solo l’inizio".