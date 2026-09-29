VIDEO | Avellino Basket, Campogrande: "Il PalaDelMauro deve essere un fortino" Il commento della guardia/ala sull'esordio vincente nel campionato di Serie A2 2026/2027

"Siamo contentissimi per la vittoria nell'esordio in campionato, l'obiettivo primario era quello di centrare i due punti subito in casa perché il PalaDelMauro dovrà essere una certezza nel nostro percorso": così si è espresso Luca Campogrande per l'avvio stagionale della sua Halley Campania Avellino Basket. "Siamo contenti per come abbiamo iniziato la gara dominando nel primo tempo, poi è chiaro che ci sono tanti dettagli da sistemare, migliorare, ma abbiamo iniziato nel modo opportuno. - ha affermato la guardia/ala biancoverde - I primi minuti della ripresa non sono stati quelli che volevamo. C'eravamo detti che ripartiva un altro match, ma con il margine ampio può starci qualche errore. È chiaro che a Rimini non potremo permetterci nulla. Ogni errore può costare tantissimo".

"Tanto da fare, ma vogliamo continuare così"

"Il gruppo? Stiamo lavorando per la coesione massima. - ha aggiunto Campogrande - C'è unione, esperienza da parte di diversi giocatori, ma anche la voglia di sorprendere e migliorare. Siamo tutti bravi ragazzi ed è la vera base per ottenere qualcosa insieme. Vogliamo continuare così in un campionato lungo e che presenta tante insidie ovunque".