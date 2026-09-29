Avellino: Nesta studia l'attacco verso la sfida con la Sampdoria Diverse soluzioni e la carica nella lunga pausa Nazionali

Ore extra di riposo per l'Avellino. La prossima gara ufficiale è ancora distante. Solo venerdì 9 ottobre, al "Partenio-Lombardi" ospiteranno la Sampdoria per la sesta giornata del campionato di Serie B e nella pausa Nazionali Nesta ha ritrovato Favilli in gruppo. Il toscano risulta centrale per struttura e qualità nel reparto avanzato biancoverde: solidità e sponde nella costruzione con un undici che in diverse occasioni, nell'avvio stagionale, è risultato troppo basso in determinate fasi della gara, soprattutto in trasferta tra Modena e Ascoli Piceno. Favilli va a caccia della miglior condizione fisica e della tanto attesa continuità, mai davvero centrata nell'avventura in Irpinia, nata nell'estate 2025.

Più soluzioni e anche un piano diverso a gara in corso

Russo appare come una certezza in attacco e occhio, quindi, a ciò che potrà essere strutturato da Nesta alla ripresa del torneo. C'è Cheddira: a segno con il Palermo, non ancora al top per lo sviluppo gara sui 90 minuti, ma l'ex Napoli sta accelerando nella sosta Nazionali, senza dimenticare Biasci, protagonista nella scorsa stagione e che punta all'acuto utile per ritorno vero nelle rotazioni e Pandolfi, impiegato da titolare contro il Palermo e nei minuti finali ad Ascoli. Al 3-5-2 l'Avellino punta a legare un altro modulo e il fronte offensivo a 3. Nelle varie soluzioni ci sono anche Adamo e Di Paolo.