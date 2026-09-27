Avellino: Russo sempre più leader offensivo Anche nella pausa Nazionali l'attaccante di Capua si conferma su alti standard

Anche nel test in famiglia, con cui l’Avellino ha chiuso la settimana di allenamenti a porte aperte al “Partenio-Lombardi”, Russo è risultato leader offensivo. L’asse con Palumbo, che aveva aperto nel migliore dei modi la gara di Ascoli, si è rinnovato nell’ultima seduta prima di una domenica di pausa nella lunga sosta per le Nazionali.

Continuità per l'attaccante

Russo aveva completato in crescendo la scorsa stagione, aperta con la rovesciata contro il Monza, da ribalta nazionale, proseguita con un gol prezioso a Carrara e poi rilanciata nella gestione Ballardini con l’acuto vincente contro il Padova, decisivo prima nella corsa salvezza e poi per lo scatto playoff firmato dai lupi. Nell’avvio di campionato 2026/2027 l’attaccante di Capua ha già firmato tre gol e un assist realizzando con più soluzioni nei primi cinque turni e si propone come inamovibile nelle rotazioni di Nesta.

La prospettiva nel 4-3-3

Nella lunga pausa Nazionali lo staff tecnico sta valutando variazioni tattiche e spunta il 4-3-3 con esterni offensivi a piede invertito. Nella rosa biancoverde proprio Russo è andato a bersaglio con il destro a giro contro l’Arezzo accentrandosi dalla sinistra. Nel finale della sessione estiva di calciomercato l’Avellino ha puntato su Di Paolo, esterno offensivo destro, ma di piede mancino.