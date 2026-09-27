Sandro Abate: 2-2 contro la Roma 1927, il tabellino Rimpianti per gli irpini nella terza giornata del campionato di Serie A di futsal

Al PalaCesaroni di Genzano finale di 2-2 tra la Roma 1927 e la Sandro Abate. Irpini avanti con De Luca ed Everton e ripresi da Pina e Sacon nei minuti finali. Due punti dopo tre giornate di campionato per la Sandro Abate nella Serie A di futsal: pari nell'esordio contro la Defender Giovinazzo e sconfitta casalinga nel secondo turno contro la Came Treviso (2-6). Venerdì (ore 20.30) la squadra allenata da Basile sarà ospite della Feldi Eboli.

Il tabellino

Futsal

Terza Giornata

Roma 1927 - Sandro Abate 2-2

Marcatori: 12'31'' De Luca (S), 24'34'' Everton (S), 35'26'' Pina (R), 38'21'' Sacon (R)

Roma: Sarmiento, Sacon, Pina, Cutruneo, Fortino, Fionchetti, Seferi, Da Melo Silva, Borolo, Lucentini, Pietrasanta, De Matos. All. Reali

S. Abate: Bellobuono, Grasso, Cuzzolino, Di Luccio, Borruto, Botta, De Luca, Abate, Alex, Everton, Petrillo, De Rienzo. All. Basile

Ammoniti: Pina (R), De Matos (R), Pietrasanta (R), Cuzzolino (S)