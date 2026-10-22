Gioventù Nazionale Avellino: "Questa locandina che vedete è una fake news" La nota delle federazione provinciale

Nella serata di ieri 21 ottobre, è iniziato a circolare un manifesto, sulle pagine social di alcuni istituti superiori del comune di Ariano Irpino, invitando tutti gli studenti a scendere in piazza Mazzini venerdì mattina, ore 9:00, per scioperare contro una serie di “problematiche” da loro evidenziate.

Va subito precisato che il manifesto che vedete nella foto diventao da ieri sera virale non è stato mai realizzato e messo in rete dagli organizzatori della manifestazione pacifica in programma domani mattina, venerdì 23 ottobre alle ore 9.00 in piazza Mazzini ad Ariano Irpino, il cui testo reale della locandina è questo:

"Un futuro? Roba da ricchi. La scuola crolla, i costi salgono: Ora basta! Gli studenti del Polo Liceale di Ariano Irpino sono in protesta contro il carovita, i costi insostenibili di libri e benzina, le strutture scolastiche fatiscenti e mai concluse. Noo non siamo più spettatori: riprendiamoci il nostro futuro.

Ecco la nota diramata dal presidente provinciale di "Gioventù Nazionale Avellino" Nicola Antonio Raduazzo

Gioventù Nazionale Avellino: “Basta con le strumentalizzazioni! I ragazzi non devono essere soggetti a manipolazioni!”

"L’atto deplorevole non è tanto l’attacco in sé al presidente Meloni - usandone il viso, o l’invito a protestare,

ma la diffusione a ragazzi (molti dei quali minorenni) di fake news e l’utilizzo di piattaforme quali la pagina

ufficiale di una scuola.

È falso che ci sia stata una diminuzione di risorse per la scuola in questi 4 anni. È falso che le strutture

scolastiche siano state abbandonate. Chi organizza questa protesta sta strumentalizzando i ragazzi con

narrazioni ideologiche che nulla hanno a che fare con la realtà dei fatti. I dati reali, non le favole, dicono altro:

Edilizia scolastica: Il Governo Meloni nelle ultime due leggi di bilancio ha destinato all'edilizia scolastica 5

miliardi e 161 milioni di euro, con un aumento delle risorse del 10,7%. Altro che tagli.

Decreto Scuola del 24 settembre: approvato dal Presidente Meloni, prevede:

- 21 milioni di euro per rendere gratuiti i libri di testo

- 20 milioni di euro all'anno destinati alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro

- misure concrete per il contrasto al cyberbullismo

- rafforzamento dei progetti sull'educazione al rispetto

Questa è la scuola del merito, che questo Governo sta costruendo con i fatti. Non con gli slogan. La scuola è il luogo dove si formano le menti delle future generazioni. Non può diventare il megafono di associazioni e organizzazioni che intendono usare i nostri ragazzi per diffondere fake news e imporre con la forza il pensiero unico.

Ai ragazzi di Ariano Irpino e di tutta l'Irpinia dico: informatevi, studiate i dati, non fatevi manipolare. Il futuro

non è "roba da ricchi". Il futuro va conquistato, con lo studio, con il merito, con l'impegno. Ora basta con le

strumentalizzazioni!".