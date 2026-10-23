La sagra delle sagre a San'Angelo dei Lombardi: tante le novità in vista Enogastronomia, agricoltura, artigianato, cultura, folklore e turismo, ambiente e territorio

Con il sostegno ed il patrocinio operativo dell’amministrazione comunale, dell’Unpli provinciale di

Avellino, con la partecipazione e il sostegno della Confartigianato di Avellino, dell’Impresa sociale

Carmasius, della Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi, l’associazione di

promozione sociale e turistica Pro Loco “Alta Irpinia - Sant’Angelo dei Lombardi Aps”, organizza la

XXV edizione della rassegna interregionale dei prodotti tipici, enogastronomia, agricoltura, folklore,

turismo, artigianato, arte e cultura che si terrà nel centro Storico di Sant’Angelo dei Lombardi, dal 13 al

15 novembre.

Tante le novità di questa 25° edizione! Il primo quarto di secolo della manifestazione, che vuole essere la vetrina del turismo dell’entroterra campano.

La rassegna interregionale “La Sagra delle Sagre”, è un’originale, entusiastica ed esclusiva idea della

Pro Loco Alta Irpinia, che ha come obiettivo quello di valorizzare e promuovere i prodotti tipici, l’enogastronomia, l’artigianato artistico e rurale, la cultura materiale e immateriale, le tradizioni

culturali e popolari dell’Alta Irpinia e complessivamente della dorsale appenninica. La manifestazione, ormai da sempre, concorre a promuovere, insieme ad enti, istituzioni ed agenzie presenti sul territorio, l’agricoltura, l’artigianato, il turismo e l’economia delle zone interne, rafforzare e sostenere la cultura ed il senso di appartenenza.

Tre intere ed intense giornate de “La Sagra delle Sagre” nel suggestivo Centro Storico con l’attigua grande Piazza De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi tra vicoli, androni, portali e slarghi, tra scorci panoramici, case antiche ed abitazioni ricostruite dopo il terremoto; le migliaia di visitatori, i turisti ed anche i produttori del settore come ogni anno resteranno suggestionati ed affascinati.

La manifestazione santangiolese è uno dei più rilevanti appuntamenti turistici della stagione autunnale

dell’entroterra campano e delle regioni limitrofe. Questa rassegna, che chiude la stagione delle sagre,

vuole essere la vetrina del turismo, della cultura, delle tradizioni e dei valori della civiltà irpino - sannitica.

Fervono i preparativi per la cura e l’organizzazione dell’evento; il programma prevede la degustazione di

prodotti tipici locali, la presenza delle migliori enoteche della provincia di Avellino, accompagnati da

suoni, canti e balli tipici della tradizione contadina. È prevista un’estemporanea di pittura e la presenza di

artisti di strada, animatori per bambini, gruppi folk, band per giovani, che accompagneranno, come

colonna sonora, tutti i visitatori.

"La Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi afferma Tony Lucido, è impegnata nell’organizzare l’evento affinché gli operatori dell’accoglienza, della ristorazione, dell’agricoltura, dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo possano promuovere i loro prodotti e le loro strutture, complessivamente tutto il territorio.

Questa è la strategia della Pro Loco che ha rinunciato a somministrare alimenti e pietanze direttamente ai visitatori, ma è impegnata nella più autentica promozione delle strutture dell’accoglienza. Questa scelta, certamente penalizza la Pro Loco non favorendo entrate economiche, ma è risultata vincente nel tempo.

La manifestazione propone all’attenzione dei turisti, visitatori e curiosi, i famosi prodotti caseari, provoloni podolici, pecorino di Bagnoli, “Il Carmasciano”, castagne e tartufi, i prosciutti ed insaccati, miele, biscotti, taralli, pane cotto a legna, olio e i prodotti dell’orto, con la filiera corta".

È previsto anche uno stand per ospiti celiaci ed intolleranti. La crescita della manifestazione con la presenza di operatori e prodotti provenienti anche dal Molise, dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Calabria è ormai interregionale.

Gli appassionati del turismo “plein air”, i Camperisti, con le loro famiglie, guardano ormai da anni con particolare affetto a “La Sagra delle Sagre” e accorrono in massa o in varie centinaia.

Sono stati programmati laboratori del gusto, tavole rotonde, convegni, dibattiti e conferenze stampa alcune

di queste si terranno anche nei mesi successivi all’evento.

Forte e intensa è la collaborazione con il Liceo “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, alcuni

studenti ben preparati faranno da ciceroni presso i siti storici più importanti: Castello, Cattedrale, Centro

Storico e Goleto; mentre il Liceo Linguistico, su prenotazione, assicurerà l’accoglienza a turisti e curiosi

in lingua inglese, spagnola e francese.