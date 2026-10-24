Difficoltà di approvvigionamento del gas in Irpinia: pompe ancora a secco Lento e faticoso ritorno alla normalità dopo i blocchi dei giorni scorsi

Difficoltà di approvvigionamento del gas in Irpinia nei vari distributori di carburante soprattutto nelle aree interne. Molti i comuni non ancora serviti a partire da Ariano Irpino. Lento e faticoso il ritorno alla normalità dopo i blocchi dei giorni scorsi e le proteste legittime degli autotrasportatori.

Così il neonato movimento contro il carovita di Ariano Irpino:

"Guardiamo gli agricoltori protestare, vediamo gli autotrasportatori fermarsi, ascoltiamo gli imprenditori raccontare le proprie difficoltà, ci indigniamo per qualche secondo. E poi scorriamo!

Ma quando aumentano i prezzi al supermercato, quando arriva una bolletta insostenibile o quando rischiamo di perdere il lavoro, improvvisamente tutto cambia.

In questi giorni - afferma Giuseppe Serluca - ho ricevuto telefonate che non dimenticherò. Imprenditori esasperati. Qualcuno in lacrime. Qualcuno pronto ad abbassare definitivamente la serranda.

E sapete cosa mi fa più rabbia? Che dietro ogni azienda ci sono sacrifici, famiglie e persone che lavorano.

Non parlo per un partito. Parlo delle difficoltà che incontro quotidianamente nel mio lavoro.

Al Governo chiediamo risorse concretamente accessibili, tempi certi e interventi efficaci. Non lasciamo che l'indifferenza cancelli i problemi di chi lavora. Ascoltiamo, discutiamo, organizziamoci pacificamente e chiediamo risposte".