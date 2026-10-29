Avellino: l'Ato rifiuti chiama a raccolta i sindaci Ecco i punti all'ordine del giorno dell'incontro in programma a Mercogliano

L’Ato rifiuti di Avellino riunisce i sindaci per una discussione sugli adempimenti per il subentro nella gestione delle attività afferenti il ciclo integrato dei rifiuti e sui ricorsi presentati da Irpiniambiente avverso i Pef validati dall’ente.

Il presidente Vittorio D’Alessio ha convocato per la mattinata di domani, appuntamento presso la sala del consiglio del comune di Mercogliano alle ore 10, una riunione con i primi cittadini dei comuni rientranti nell’ente d’ambito ed i consiglieri dell’Ato rifiuti di Avellino per discutere di due punti all’ordine del giorno:

Stato del procedimento relativo agli adempimenti necessari per il subentro dei comuni nella gestione del servizio rifiuti con l’acquisizione della società provinciale Irpiniambiente e illustrazione attività richieste alla Provincia e a Irpiniambiente, con particolare riferimento allo scorporo del ramo d’azienda e alla messa a disposizione della documentazione certificata.

Ricorsi proposti dalla società Irpiniambiente in sede amministrativa e giurisdizionale avverso i PEF dei comuni validati dall’Ato Avellino.

"Auspico - evidenzia il presidente D’Alessio - un’ampia partecipazione degli amministratori locali considerata l’importanza degli argomenti trattati e la necessità di convergere su un percorso condiviso. Mi auguro che tutti i sindaci possano partecipare all’incontro al fine di assicurare un percorso tecnico ed istituzionale completo".