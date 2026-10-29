Ariano: la fiera di Ognissanti torna nel cuore della città Il sindaco Ferrante: "Il centro storico deve tornare a vivere"

La fiera di Ognissanti torna nel cuore di Ariano Irpino. Una decisione che va oltre il semplice aspetto organizzativo e che rappresenta un preciso indirizzo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante: "Restituire centralità al centro storico e valorizzare le tradizioni che costituiscono l’identità della comunità arianese".

Con l’Ordinanza sindacale n. 23 del 29 ottobre 2026, il primo cittadino ha autorizzato, in via straordinaria, lo svolgimento della fiera di Ognissanti di domenica 1° novembre nelle aree di Via Nazionale, Vico Vitale, Via San Leonardo, Piazza Mazzini e Parcheggio Valle.

Una scelta che segna il ritorno della manifestazione nei luoghi che storicamente l’hanno ospitata, dopo il trasferimento temporaneo nell’area di Cardito - Piano di Zona disposto nel 2025 per ragioni di sicurezza legate ai lavori di rigenerazione urbana.

L’amministrazione Ferrante parla di segnale concreto alla propria azione amministrativa: "Il centro storico non può essere considerato marginale, ma deve tornare a essere protagonista della vita economica, commerciale e sociale della città.

Il ritorno della fiera di Ognissanti rappresenta un’opportunità per gli operatori commerciali, per le attività del centro e per tutti i cittadini che riconoscono in questa manifestazione un appuntamento profondamente legato alla storia di Ariano.

La decisione è stata assunta nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza. L’ordinanza prevede, infatti, specifiche prescrizioni per la disposizione dei banchi, escludendo Corso Umberto I, e demanda agli uffici competenti e alla polizia municipale l’organizzazione della manifestazione e la regolamentazione della viabilità.

Il provvedimento ha carattere straordinario ed è limitato all’edizione 2026, senza modificare definitivamente la collocazione del mercato settimanale e delle altre fiere cittadine.

Riportare la fiera di Ognissanti nel centro storico significa riaffermare una visione di città che non rinuncia alle proprie radici, che sostiene il commercio e che punta a restituire vitalità ai luoghi simbolo della comunità.

Un primo segnale concreto di un percorso di valorizzazione del cuore storico di Ariano Irpino, nel quale tradizione, sviluppo economico e attenzione al territorio devono procedere insieme".