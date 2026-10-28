Agricoltura: contributo a fondo perduto per l'acquisto di carburante agricolo

Il comune di Ariano Irpino informa le imprese agricole del territorio

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L'amministrazione comunale ribadisce la propria attenzione verso il comparto agricolo, risorsa fondamentale per l'economia, l'identità e lo sviluppo del territorio arianese...

Ariano Irpino.  

Il comune di Ariano Irpino informa le imprese agricole del territorio della possibilità di accedere a un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto di carburante agricolo.

Ecco le principali informazioni:

Periodo di riferimento: sono ammissibili le spese per il carburante acquistato dal 1° giugno al 15 ottobre 2026.

Presentazione delle domande: le richieste potranno essere inoltrate dal 29 ottobre al 23 novembre 2026.

Modalità di erogazione: il contributo sarà accreditato direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente associato al fascicolo aziendale dell'impresa beneficiaria.

Come presentare domanda

Per conoscere i requisiti di accesso, ricevere assistenza e procedere alla presentazione della domanda, le imprese interessate sono invitate a rivolgersi tempestivamente ai Centri di Assistenza Agricola (Caa) o alle associazioni di categoria.

L'amministrazione comunale ribadisce la propria attenzione verso il comparto agricolo, risorsa fondamentale per l'economia, l'identità e lo sviluppo del territorio arianese.

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