Agricoltura: contributo a fondo perduto per l'acquisto di carburante agricolo

Il comune di Ariano Irpino informa le imprese agricole del territorio della possibilità di accedere a un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto di carburante agricolo.
Ecco le principali informazioni:
Periodo di riferimento: sono ammissibili le spese per il carburante acquistato dal 1° giugno al 15 ottobre 2026.
Presentazione delle domande: le richieste potranno essere inoltrate dal 29 ottobre al 23 novembre 2026.
Modalità di erogazione: il contributo sarà accreditato direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente associato al fascicolo aziendale dell'impresa beneficiaria.
Come presentare domanda
Per conoscere i requisiti di accesso, ricevere assistenza e procedere alla presentazione della domanda, le imprese interessate sono invitate a rivolgersi tempestivamente ai Centri di Assistenza Agricola (Caa) o alle associazioni di categoria.
L'amministrazione comunale ribadisce la propria attenzione verso il comparto agricolo, risorsa fondamentale per l'economia, l'identità e lo sviluppo del territorio arianese.