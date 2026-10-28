Sciopero Air Campania: ecco i numeri ufficiali dell'adesione 383 turni interessati dall’astensione su 997 turni nei quali era possibile scioperare

"In relazione allo sciopero di oggi, 28 ottobre 2026, nel rispetto dei principi di trasparenza ed oggettvità,

Air Campania ritiene doveroso comunicare ai lavoratori i numeri ufficiali rilevati dai gestionali

aziendali e la percentuale di adesione.

Sulla base dei dati caricati dai singoli impianti, si comunica che il dato definitivo complessivo di adesione dei lavoratori allo sciopero del 28 ottobre 2026 è pari al 38,42%, corrispondente a 383 turni interessati dall’astensione su 997 turni nei quali era possibile scioperare.

Si fa presente che i dati riportati saranno trasmessi alla Regione Campania e alla Commissione di Garanzia". La nota è a firma dirigente risorse umane e relazioni industriali Michele De Iasi".