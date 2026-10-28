Sciopero Air Campania: ecco i numeri ufficiali dell'adesione

"In relazione allo sciopero di oggi, 28 ottobre 2026, nel rispetto dei principi di trasparenza ed oggettvità,
Air Campania ritiene doveroso comunicare ai lavoratori i numeri ufficiali rilevati dai gestionali
aziendali e la percentuale di adesione.
Sulla base dei dati caricati dai singoli impianti, si comunica che il dato definitivo complessivo di adesione dei lavoratori allo sciopero del 28 ottobre 2026 è pari al 38,42%, corrispondente a 383 turni interessati dall’astensione su 997 turni nei quali era possibile scioperare.
Si fa presente che i dati riportati saranno trasmessi alla Regione Campania e alla Commissione di Garanzia". La nota è a firma dirigente risorse umane e relazioni industriali Michele De Iasi".