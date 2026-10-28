Addio all'avvocato Crisci, gentiluomo della politica e della magistratura Mercogliano e Avellino in lutto per la morte edi Alberto Crisci

Alberto Crisci, una vita al servizio della giustizia, delle istituzioni e degli affetti comunità irpina in lutto per lo stimato Professionista.

Con la scomparsa dell'avvocato Alberto Crisci, Mercogliano perde una figura significativa della propria storia civile e istituzionale.

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Avellino dal 1967, conseguì nel 1981 l'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Nel corso della sua lunga carriera fu anche legale della Cassa Edile di Avellino, distinguendosi per un percorso professionale durato oltre cinquant'anni.

Alla professione forense affiancò l'esercizio di funzioni giudiziarie, ricoprendo gli incarichi di Giudice Conciliatore a Mercogliano e di Giudice Onorario Aggregato presso il Tribunale di Cassino, espressione di una vita dedicata al diritto e all'amministrazione della giustizia.

Particolarmente significativo fu il suo impegno nella vita pubblica.

Sindaco di Mercogliano dal 1973 al 1978, guidò il Comune in una fase di trasformazione e crescita.

Tra le realizzazioni ricordate della sua amministrazione figura l'istituzione del servizio comunale di Guardia Medica, un'iniziativa che rappresentò un importante passo avanti nell'assistenza sanitaria locale e che testimonia una visione amministrativa attenta ai bisogni concreti della popolazione.

Ricoprì inoltre la carica di Presidente della Comunità Montana del Partenio, proseguendo il proprio impegno istituzionale a favore dello sviluppo e della valorizzazione del territorio.

Nel 2019 l'Ordine degli Avvocati di Avellino gli conferì un riconoscimento per gli oltre cinquant'anni di attività forense.

Ma al di là dei ruoli ricoperti e dei traguardi raggiunti, Alberto Crisci sarà ricordato soprattutto per la sua distinzione personale, per i modi garbati e signorili e per quella discreta eleganza che ne caratterizzava il comportamento e i rapporti umani.

"Un uomo capace di esprimere autorevolezza senza ostentazione, che alla fermezza delle proprie convinzioni accompagnava il rispetto per gli altri, facendo della misura, della cortesia e della dignità personale tratti distintivi del proprio carattere.- ricordano i nipoti -.

Profondamente legato alla famiglia e agli affetti più cari, custodiva nella dimensione privata quei valori di vicinanza, sensibilità e dedizione che hanno accompagnato il suo percorso umano.

La sua vita racconta una stagione nella quale la competenza professionale, il senso delle istituzioni e la qualità dei rapporti umani potevano trovare una naturale sintesi.

Di Alberto Crisci resterà non soltanto il ricordo dell'avvocato, del magistrato onorario e dell'amministratore pubblico, ma soprattutto quello di un gentiluomo d'altri tempi, la cui signorilità, discrezione e profondità degli affetti costituiscono la parte più autentica e preziosa della sua eredità umana.".