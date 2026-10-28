Volturara Irpina festeggia nonna Pasqualina: 104 anni di vita, affetti e sorrisi Una giornata speciale, celebrata nella calda atmosfera di casa alla presenza del sindaco Sarno

Festa grande a Volturara Irpina per i 104 anni di nonna Pasqualina, una nuova centenaria che rappresenta un motivo di gioia e orgoglio per l’intera comunità altirpina.

Una giornata speciale, celebrata nella calda atmosfera di casa, circondata dall’affetto dei suoi familiari e delle persone care. Una torta, un brindisi e tanti sorrisi hanno accompagnato questo importante traguardo, rendendo la festa un momento di condivisione e felicità.

A rendere ancora più significativa la ricorrenza è stata la visita del sindaco Marino Sarno, che ha voluto portare personalmente a nonna Pasqualina gli auguri suoi e di tutta la comunità di Volturara Irpina, condividendo con lei e con la sua famiglia la gioia di un compleanno davvero straordinario.

Il traguardo dei 104 anni è un’occasione preziosa per celebrare non soltanto una lunga vita, ma anche il valore degli affetti familiari e il legame con una comunità che si stringe con affetto attorno ai suoi anziani, custodi di memoria, esperienze e tradizioni.

Volturara Irpina festeggia così una nuova centenaria, con l’augurio che nonna Pasqualina possa continuare a trascorrere giornate serene, circondata dall’amore dei suoi cari.