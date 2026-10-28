75 anni di vita religiosa per suor Anna: testimonianza preziosa di fedeltà Emise la professione religiosa ad Ariano nel 1951 e perpetua nel 1958 con l'allora vescovo Venezia

Suor Anna Di Napoli, compie ben 75 anni di vita religiosa. Un traguardo importante, ma nello stesso tempo una testimonianza preziosa di fedeltà, in un’epoca nella quale il “per sempre”, sia in ambito coniugale che di vita consacrata, sembra destare timore e molto spesso non si riesce a essere fedeli fino in fondo alla propria vocazione.

Un giorno speciale per le suore dello Spirito Santo: "Questi 75 anni di suor Anna sembrano dirci, invece, che la fedeltà alla propria chiamata è possibile viverla, nonostante, come in ogni scelta vocazionale, non manchino momenti di difficoltà e persino di crisi, che però possono essere superati quando ci si affida docilmente all’azione dello Spirito Santo".

Suor Anna, nativa di Sannicandro di Bari, nel lontano 28 ottobre 1951 emise la sua professione religiosa ad Ariano Irpino (quella perpetua risale al 22 giugno 1958), presso la chiesa di Sant’Anna, nelle mani di madre Benedetta Coppini, alla presenza del vescovo diocesano, monsignor Pasquale Venezia, assieme a suor Maria Benedetta Coppini (nipote di madre Benedetta) e a suor Matilde Schiavo.

In questi anni di appartenenza alla famiglia religiosa, suor Anna ha svolto con diligenza e impegno diversi incarichi: è stata consigliera generale durante il primo sessennio di governo di madre Dorotea Giannubilo e ha ricoperto la carica di superiora locale nelle comunità di Gimigliano (Catanzaro), Maumere (Indonesia), dove fu la prima superiora della comunità, e a Miano (Napoli).

Oltre a queste comunità, ha svolto il suo servizio anche presso quelle di Ariano Irpino, San Giorgio a Cremano (Napoli), Montréal (Canada), Monte Mario (Roma), Bari e Pescina (L’Aquila), dove attualmente risiede.

Particolarmente abile nell’arte del cucito, affinò le sue capacità conseguendo un diploma, mettendo poi a disposizione le sue conoscenze alle suore e alle orfanelle accolte presso la Casa Madre di Ariano Irpino, insegnando loro questa attività.

"Già abbiamo avuto modo di festeggiare suor Anna ringraziando Dio con una celebrazione eucaristica, presieduta da padre Paolo Petrucci, OFM Cap., il quale da molti anni tiene mensilmente i ritiri spirituali alla comunità di Pescina.

Hanno partecipato anche madre Maria Paola Masuccio di Ariano Irpino, assieme ad altri membri del Consiglio generale, alle Suore della Comunità di Pescina e ad alcune persone particolarmente vicine alla nostra Congregazione".