Caro carburante, Petracca: "Mozione unitaria della maggioranza" Risposte concrete a imprese e lavoratori

Una risposta condivisa all'emergenza caro carburanti per sostenere le imprese dell'autotrasporto e dell'agricoltura, tutelare l'occupazione e contrastare le ricadute dell'aumento dei costi sull'economia campana.

È l'obiettivo della mozione unitaria sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza nel corso della seduta odierna del Consiglio Regionale della Campania e illustrata oggi in Aula da Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico. Il documento, nato dall'unificazione di due precedenti proposte, individua interventi urgenti nell'ambito delle competenze regionali. La mozione è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza ed il voto contrario dei gruppi di opposizione.

"Le proteste che hanno attraversato la Campania - dichiara Petracca - hanno evidenziato una crisi che rischia di compromettere la sopravvivenza delle imprese, mettere a rischio posti di lavoro e provocare ulteriori rincari per le famiglie. Abbiamo voluto costruire una risposta politica unitaria, capace di tradurre le preoccupazioni degli operatori in proposte concrete".

La mozione prevede l'istituzione di un fondo regionale straordinario, con risorse da individuare nell'ambito delle disponibilità di bilancio, strumenti di sostegno alla liquidità delle imprese, semplificazioni per il carburante agricolo agevolato, possibili agevolazioni fiscali e interventi per migliorare la logistica.

Il documento si inserisce nel percorso già avviato dalla Giunta Regionale, che ha individuato 13 milioni di euro per ristori alle aziende agricole iscritte al registro Uma, subordinatamente all'autorizzazione europea, e punta a rafforzare queste misure con ulteriori risorse e procedure più rapide.

Particolare attenzione è riservata alle aree interne, ai territori montani e alle isole minori, con una maggiorazione dei contributi non inferiore al 30 per cento. L'inclusione di Ischia, Procida e Capri risponde anche alle sollecitazioni provenienti dal territorio e prevede misure specifiche per contenere i costi dei trasporti e garantire gli approvvigionamenti essenziali.

"Questo documento - sottolinea Petracca - vuole essere un contributo serio e responsabile alla soluzione dell'emergenza. Abbiamo individuato strumenti e percorsi operativi che, nei limiti delle competenze regionali e delle risorse disponibili, possono offrire un sostegno concreto alle imprese. La Regione deve fare la propria parte, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità".

Il capogruppo democratico ha richiamato in aula le responsabilità del Governo nazionale: "Non possiamo ignorare le negligenze del Governo intervenuto in ritardo - dice Petracca - quando il disagio degli operatori era ormai esploso, e con provvedimenti poco efficaci rispetto alla gravità della situazione. Le misure adottate escludono ancora molte piccole imprese dell'autotrasporto e non affrontano strutturalmente il costo dei carburanti. Servono interventi più incisivi, dall'estensione dei sostegni alle aziende escluse a un'azione efficace sulle accise. Non possono essere ancora una volta imprese e famiglie a pagare il prezzo di risposte tardive e parziali".

"La condivisione di questa mozione da parte di tutte le forze di maggioranza - conclude Petracca - dimostra la coesione della coalizione che sostiene la Giunta Regionale e la capacità di lavorare insieme con responsabilità. Ringrazio tutte le forze politiche che hanno contribuito ad arricchire il documento con proposte e sensibilità diverse.

È un segnale politico importante, che ora deve tradursi in interventi tempestivi e concreti. La Campania farà la propria parte, ma il Governo nazionale non può sottrarsi alle sue responsabilità come ha fatto finora, confermando, tra l’altro, una totale disattenzione nei confronti del Mezzogiorno, area del Paese che più di altre ha sofferto e continua a soffrire in riferimento a questa emergenza".