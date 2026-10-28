Avellino, più telecamere tra parchi autostazione e periferie: così più sicurezza Potenziata al videosorveglianza

Sono stati completati lo scorso 22 ottobre i lavori per l’installazione di 78 nuove telecamere di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Con il nuovo impianto, che si aggiunge alle 76 apparecchiature già presenti, sale a 154 il numero complessivo dei dispositivi che controllano gli spazi pubblici della città.

Potenziamento della rete tecnologica e controllo del territorio

L’intervento, seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione, Enza Ambrosone, rientra nel percorso di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche comunali e di rafforzamento degli strumenti per il controllo del territorio. Il lavoro ha interessato numerose aree strategiche della città, con una distribuzione di apparecchiature che puntano a garantire una copertura più capillare, dai luoghi di maggiore frequentazione alle principali direttrici di accesso.

Aree verdi cittadine e sicurezza dei parchi

Particolare attenzione è stata riservata ai parchi e alle aree verdi cittadine: otto telecamere sono state installate al Parco Kennedy e quattro al Parco Santo Spirito – Manganelli. Nuovi dispositivi anche nella Villa comunale, lungo i principali accessi e in prossimità della Biblioteca comunale.

Controllo degli ingressi principali e viabilità strategica

Un altro asse importante del progetto riguarda il controllo degli ingressi alla città. Le nuove postazioni interessano Picarelli, lungo la SP 164 in corrispondenza dell’incrocio con la SP 221, Contrada Chiaire lungo la SS 7 bis e le aree di Contrada Sant’Eustacchio e Contrada Bagnoli. Il sistema si estende inoltre alla zona di Bellizzi e ad altri punti nevralgici della viabilità, tra cui la SS 88 in località Cretazzo, la rotatoria della Casa circondariale e le rotatorie di via Serroni e tra la Bonatti e viale Oberty.

Sorveglianza all'autostazione e flussi della mobilità urbana

Rilevante anche il potenziamento della sorveglianza presso l’Autostazione di via Fariello, dove sono state installate cinque telecamere. Si tratta di un nodo strategico per la mobilità cittadina e per i collegamenti con il territorio provinciale e regionale, che richiede particolare attenzione per i flussi quotidiani di utenti e mezzi di trasporto.

Videosorveglianza in centro storico e aree scolastiche

Le nuove apparecchiature interessano inoltre il centro storico, con postazioni nell’area del Victor Hugo, del Duomo, di piazza Castello e i relativi accessi da via Circumvallazione e Corso Umberto. Videosorveglianza potenziata anche in Piazza Libertà, nei pressi di Palazzo di Città e in diversi tratti della viabilità urbana.

Il piano comprende anche punti in prossimità degli ingressi pedonali e carrabili degli edifici scolastici di via Omodeo, nei pressi di Villa Hester. Con il completamento delle nuove installazioni, Avellino dispone oggi di uno strumento in più per migliorare il presidio degli spazi pubblici e sostenere le attività degli organi preposti alla sicurezza urbana.