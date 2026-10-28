Metallurgica Irpina entra in Meccaferri: basi solide future e nuovi mercati L’operazione offre significative opportunità di espansione internazionale

Maccaferri acquisisce Metallurgica Irpina e amplia la propria offerta di soluzioni per la resilienza climatica nelle infrastrutture e nell’agribusiness.

Metallurgica Irpina è un operatore italiano leader nella produzione di soluzioni ingegneristiche in filo d’acciaio per applicazioni infrastrutturali, industriali e agricole

L’acquisizione rafforza le competenze manifatturiere di Maccaferri e ne amplia il portafoglio di soluzioni per la protezione perimetrale. L’operazione apre nuove opportunità di crescita nell’agribusiness, facendo leva sulle competenze ingegneristiche e sulla presenza globale di Maccaferri.

Le infrastrutture sono responsabili di circa il 5% delle emissioni globali di CO2, principalmente dovute all’utilizzo di materiali da costruzione ad alto impatto ambientale, tra cui cemento e calcestruzzo. Allo stesso tempo, l’aumento della frequenza e dell’intensità di eventi meteorologici estremi, tra cui alluvioni, frane ed erosione del suolo, alimentano la domanda di soluzioni infrastrutturali più resilienti al cambiamento climatico e a ridotto impiego di risorse. In questo contesto, Maccaferri continua ad ampliare il proprio portafoglio di tecnologie e soluzioni ingegneristiche, con l’obiettivo di migliorare la durabilità e la resilienza delle infrastrutture, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e ridurre l’impatto ambientale delle attività di costruzione.

Fondata nel 1997 da Giancarlo Molinario e con sede ad Ariano Irpino, Metallurgica Irpina è un produttore verticalmente integrato, specializzato nella lavorazione del filo d’acciaio e nella realizzazione di soluzioni ingegneristiche quali reti metalliche, sistemi di recinzione, pannelli e pali.

Il portafoglio prodotti della Società comprende un’ampia gamma di sistemi per la protezione perimetrale, strutture di sostegno per applicazioni agricole e soluzioni per la stabilizzazione dei versanti e la protezione delle sponde fluviali. Metallurgica vanta un solido posizionamento nel mercato italiano e una base clienti ampia e diversificata, attiva nei settori delle infrastrutture civili, dell’industria e dell’agricoltura.

L’acquisizione rafforza il posizionamento competitivo di Maccaferri in uno dei suoi business storici, attraverso l’integrazione di capacità produttive complementari e di competenze altamente specializzate nella lavorazione del filo d’acciaio. La piattaforma manifatturiera verticalmente integrata di Metallurgica potenzia ulteriormente le capacità industriali del Gruppo e ne amplia l’offerta di soluzioni ingegneristiche basate sulla tecnologia della doppia torsione. L’operazione consolida, inoltre, la presenza produttiva di Maccaferri in Italia, rafforzandone il ruolo di polo industriale strategico a supporto delle attività internazionali del Gruppo.

L’integrazione di Metallurgica consente inoltre a Maccaferri di rafforzare la propria presenza in due mercati adiacenti ad alto potenziale di crescita: la protezione perimetrale e l’agribusiness. Nel segmento della protezione perimetrale, le consolidate competenze manifatturiere di Metallurgica e il suo ampio portafoglio di prodotti per applicazioni infrastrutturali e industriali si integrano con l’offerta esistente di Maccaferri, contribuendo allo sviluppo di una gamma sempre più completa di soluzioni di protezione ingegnerizzate.

L’agribusiness invece rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita nel lungo periodo, sostenuta dalla crescente domanda di soluzioni in grado di migliorare la resilienza delle attività agricole ai cambiamenti climatici e alla scarsità di risorse. La consolidata presenza di Metallurgica nel segmento delle strutture di sostegno per applicazioni agricole offre a Maccaferri un accesso immediato a questo mercato. La combinazione delle competenze specialistiche e delle relazioni commerciali di Metallurgica con il know-how ingegneristico e le tecnologie di Maccaferri consentirà di sviluppare nuove soluzioni a supporto di un’agricoltura più resiliente ed efficiente nell’utilizzo delle risorse.

L’operazione offre inoltre significative opportunità di espansione internazionale. Facendo leva sul consolidato posizionamento di Metallurgica in Italia e sulla rete commerciale di Maccaferri, presente in oltre 130 Paesi, il Gruppo potrà accelerare la penetrazione dei prodotti della Società nei mercati esteri, a partire dall’Europa e progressivamente su scala globale. Al contempo, la complementarità delle rispettive offerte consentirà di sviluppare iniziative di cross-selling, ampliando le opportunità commerciali su segmenti di clientela e applicazioni adiacenti.

L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione della strategia di buy-and-build di Maccaferri, finalizzata alla creazione di una piattaforma globale di riferimento nell’ingegneria ambientale e nell’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso l’integrazione di realtà industriali specializzate, tecnologie complementari e competenze in nuovi mercati. In continuità con le recenti acquisizioni, il Gruppo prosegue nel rafforzamento delle proprie capacità industriali e nell’ampliamento del portafoglio prodotti, perseguendo una strategia di crescita mirata che combina eccellenza manifatturiera, competenze ingegneristiche e presenza internazionale per sostenere lo sviluppo di lungo periodo.

Andrea Venturini, Partner di Ambienta, ha commentato: “Metallurgica Irpina rappresenta un’aggiunta di grande valore alla piattaforma industriale di Maccaferri, rafforzandone il core business e aprendo nuove opportunità in mercati adiacenti particolarmente attrattivi. Vediamo un elevato potenziale nel settore dell’agribusiness, dove la crescente domanda di soluzioni più resilienti ed efficienti nell’utilizzo delle risorse, guida e favorisce la continua ricerca di innovazione. Insieme alle recenti acquisizioni del Gruppo, questa operazione contribuisce a consolidare il posizionamento di Maccaferri quale leader globale nell’ingegneria ambientale e nell’adattamento ai cambiamenti climatici.”

Stefano Susani, CEO di Officine Maccaferri, ha aggiunto: “Metallurgica Irpina rafforza le nostre competenze industriali e amplia la nostra offerta nella protezione perimetrale e nell’agribusiness. La combinazione del suo know-how tecnico, della qualità dei prodotti e della conoscenza dei clienti con le tecnologie e la presenza globale di Maccaferri ci consentirà di accelerare la crescita, ampliare la presenza sui mercati internazionali e sviluppare nuove soluzioni in settori sempre più rilevanti. Siamo lieti di accogliere Giancarlo Molinario e il suo team nel Gruppo.”

Giancarlo Molinario, CEO di Metallurgica Irpina, ha commentato: “L’ingresso in Maccaferri rappresenta un nuovo importante capitolo nel percorso di crescita di Metallurgica Irpina. Facendo leva sulle nostre competenze industriali, le consolidate relazioni con i clienti e le capacità delle nostre persone, potremo valorizzare le competenze ingegneristiche e la presenza internazionale del Gruppo portando i nostri prodotti in nuovi mercati. L’operazione pone solide basi per lo sviluppo di lungo periodo della Società.”