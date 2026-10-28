Altavilla, spaccio di droga dal gruppo di Marrone: verso gli abbreviati La requisitoria del pm con le richieste sarà discussa il 4 febbraio 2027

di Paola Iandolo

Associazione a delinquere finalizzata allo spacc capeggiata da Americo Marrone: verso l'abbreviato undici dei dodici imputati. Gli undici hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato davanti al Gup del Tribunale di Napoli. Dopo le richieste del rito alternativo la prossima udienza è stata fissata per il 4 febbraio, quando sarà discussa in aula la requisitoria del pm antimafia.

La ricostruzione e i sequestri di droga e armi

Nel corso delle indagini i Carabinieri hanno sequestrato nel marzo 2022 un chilo di cocaina che era stato ceduto dal gruppo di Marrone ad un soggetto del napoletano. Ma l'associazione smantellata con l'operazione dei militari dell'arma aveva anche una notevole disponibilità di armi, sequestrate nell’aprile del 2022 in un deposito di Serino. Nello specifico si trattava di tre pistole, un fucile caricato a pallettoni, 322 munizioni di vario calibro e una bomba da fucile inerte

Le cessioni

Le indagini dei militari avevano documentato una serie di cessioni. In particolare anche la disponibilità di telefonini “dedicati” per sfuggire alle intercettazioni da parte di Marrone ai suoi sodali. Le indagini hanno accertato anche una cessione di 7 chili di hashish avvenuta nel febbraio del 2022. Gli approvvigionamenti al gruppo guidato dal narcos di Altavilla Irpina, anche in questa indagine collaborato dai soggetti coinvolti nell’inchiesta coordinata dal pm Henry Jhon Woodcock, arrivavano dall’area nocerino-sarnese. Ora saranno processati con il rito abbreviato davanti al Gup. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Gaetano Aufiero, Loredana De Risi, Stefano Vozella, Carmine Lanzillo , Gerardo Santamaria, Danilo Di Cecco, Roberto Romano, Bonaventura Carrara, Alberico Galluccio e Vittorio Fucci.