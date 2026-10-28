Frantoi oleari: risorse del Pnrr per lavori di ammodernamento Completata la liquidazione di 4,84 milioni di euro a favore di 24 imprese in Campania

"Abbiamo completato la liquidazione di 4,84 milioni di euro a favore di 24 imprese delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, attraverso le risorse del Pnrr destinate all’ammodernamento dei frantoi oleari.

Un risultato importante che si aggiunge agli investimenti già realizzati: complessivamente, tra Pnrr e Psr 2014-2022, abbiamo finanziato 55 frantoi per 16,1 milioni di euro".

Ad annunciarlo è l'assessore all’Agricoltura della regione Campania, Maria Carmela Serluca.

"Risorse concrete per modernizzare gli impianti, migliorare la qualità delle produzioni, favorire la sostenibilità ambientale e introdurre nuove tecnologie per la digitalizzazione e la tracciabilità.

Il nostro impegno prosegue anche con il Csr 2023-2027, attraverso il bando da 30 milioni di euro destinato ai progetti complessi di filiera, per il quale stiamo lavorando all’approvazione della graduatoria definitiva.

In una fase particolarmente impegnativa per il settore, vogliamo continuare a sostenere le nostre imprese, rafforzarne la competitività e valorizzare una filiera che rappresenta un patrimonio economico, produttivo e identitario della Campania".