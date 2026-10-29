"Case popolari: nuove assegnazioni a Quattrograne. Abusivi? tolleranza zero" Avellino, l'assessore Giordano: sempre vicini a chi vive disagio reale ma non ai furbi

Sono 42 le nuove case popolari assegnate nel rione Quattrograne ad Avellino, dal settore politice sociali e abitative guidate dall'assessore Giancarlo Giordano. A venti famiglie gli alloggi sono già stati affidati, altre 22 saranno convocate la prossima settimana per le consegna delle chiavi delle case. Il comune di Avellino mette mano alla graduatoria di chi ha diritto ad un alloggio di pubblica edilizia. "42 nuove assegnazioni sono un passaggio importante per dare risposte concrete a chi attende risposte da anni - spiega l'assessore Giancarlo Giordano -. Una boccata d’ossigeno per lo scorrimento della graduatoria delle tante, troppe famiglie che da anni attendono una casa.".

Ieri il tema casa in Comune per il question time

Nell’intervento in aula, Giordano ha collegato la ricerca di fondi alla necessità di riformare il settore, dotandolo di una capacità di spesa che, secondo la sua valutazione, oggi manca. Non soltanto una richiesta economica, quindi, ma l’invito a costruire un impegno politico condiviso intorno alle esigenze delle famiglie.

L'appello allo sforzo Comune

«Vi chiedo uno sforzo comune», ha detto l’assessore rivolgendosi ai consiglieri. Il passaggio da affrontare è ora quello indicato nel suo appello: tradurre la collaborazione tra le forze presenti in Consiglio nella richiesta e nell’ottenimento di risorse adeguate.

Sul tema abusivi Giordano non fa sconti: tolleranza zero per i furbi, vicinanza e soluzioni per chi ha diritto e vive disagio. Giordano annuncia un piano straordinario per le manutenzioni degli appartamenti pubblici e non esclude la possibilità di ragionare dell'acquisto degli alloggi di San Tommaso, per destinarli allo scorrimento delle graduatorie, come aveva provato a fare anche l'ex sindaco Festa.