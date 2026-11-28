"Da molti anni, gli incontri di preghiera e adorazione eucaristica radunano, intorno a Gesù Sacramentato, la comunità orante dei figli spirituali e dei devoti di Padre Pio, insieme a tanti fratelli e sorelle desiderosi di incontrare il Signore attraverso la materna intercessione della Madonna Immacolata e dei nostri amati San Pio da Pietrelcina e Sant'Andrea Apostolo.
Anche questo mese sentiamo il desiderio e il bisogno di vivere insieme questa straordinaria occasione di grazia, di guarigione interiore e di conforto nella sofferenza del corpo e dello spirito".
Ad affermarlo è Padre Enzo Gaudio, instancabile guida della parrocchia di San Nicola e Sant’Antonino Martire.
"Sarà un momento privilegiato per lasciarci rinnovare dalla potenza dello Spirito Santo, che fa nuove tutte le cose, e per riscoprire la gioia, la fraternità e la fede viva della prima comunità cristiana"
Ecco il programma:
Domenica 29 novembre 2026
Chiesa Madre di San Nicola Piazza Umberto I a Gesualdo
Ore 17:30 – Adorazione eucaristica e benedizione degli ammalati
Ore 19:00 – Celebrazione eucaristica
Al termine della celebrazione e benedizione con la reliquia del braccio di Sant'Andrea apostolo.
Vieni anche tu, non mancare, Gesù ti aspetta. Affida a Lui le tue preoccupazioni, le tue sofferenze e le tue speranze. Vieni a pregare con noi e lasciati raggiungere dal suo amore misericordioso.
Ti aspettiamo per vivere insieme un incontro di fede, di preghiera e di grazia in compagnia dell'Immacolata Concezione e dei Santi Pio da Pietrelcina e Andrea Apostolo.