Gesualdo: incontro di preghiera e adorazione eucaristica Speciale notte di Sant'Andrea Apostolo con Padre Pio

"Da molti anni, gli incontri di preghiera e adorazione eucaristica radunano, intorno a Gesù Sacramentato, la comunità orante dei figli spirituali e dei devoti di Padre Pio, insieme a tanti fratelli e sorelle desiderosi di incontrare il Signore attraverso la materna intercessione della Madonna Immacolata e dei nostri amati San Pio da Pietrelcina e Sant'Andrea Apostolo.

Anche questo mese sentiamo il desiderio e il bisogno di vivere insieme questa straordinaria occasione di grazia, di guarigione interiore e di conforto nella sofferenza del corpo e dello spirito".

Ad affermarlo è Padre Enzo Gaudio, instancabile guida della parrocchia di San Nicola e Sant’Antonino Martire.

"Sarà un momento privilegiato per lasciarci rinnovare dalla potenza dello Spirito Santo, che fa nuove tutte le cose, e per riscoprire la gioia, la fraternità e la fede viva della prima comunità cristiana"

Ecco il programma:

Domenica 29 novembre 2026

Chiesa Madre di San Nicola Piazza Umberto I a Gesualdo

Ore 17:30 – Adorazione eucaristica e benedizione degli ammalati

Ore 19:00 – Celebrazione eucaristica

Al termine della celebrazione e benedizione con la reliquia del braccio di Sant'Andrea apostolo.

Vieni anche tu, non mancare, Gesù ti aspetta. Affida a Lui le tue preoccupazioni, le tue sofferenze e le tue speranze. Vieni a pregare con noi e lasciati raggiungere dal suo amore misericordioso.

Ti aspettiamo per vivere insieme un incontro di fede, di preghiera e di grazia in compagnia dell'Immacolata Concezione e dei Santi Pio da Pietrelcina e Andrea Apostolo.