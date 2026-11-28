Tentativi di truffe agli anziani: l'appello di don Salvatore Olivieri da Greci La chiesa non resta in silenzio e mette in guardia le persone più indifese

"Sono state segnalate telefonate truffa da parte di persone che si spacciano per carabinieri. I truffatori chiamano spesso da numeri di telefono fisso e cercano di ottenere dati personali, informazioni sui familiari e numeri di telefono".

La chiesa non resta in silenzio e mette in guardia la popolazione anziana, soprattutto nelle aree interne, nei piccoli comuni.

Il monito del parroco di Greci e Montaguto don Salvatore Olivieri, nella Valle del Cervaro, territorio particolarmente esposto, ai confini con la vicina Puglia:

ATTENZIONE

I veri carabinieri non chiedono mai dati personali o informazioni sui familiari per telefono.

COSA FARE

Non fornire alcun dato personale.

Interrompere immediatamente la chiamata.

In caso di telefonate sospette, contattare subito il 112.

Segnalare l’accaduto alla stazione dei carabinieri di Greci.

La prevenzione è la miglior difesa contro le truffe.