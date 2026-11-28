Asl Av: "La cultura del dono cresce dove c’è ascolto, competenza e prossimità" Evento formativo nella sala congerenze dell'ordine dei medici

Il dono che diventa vita: ogni giorno il medico di medicina generale è il primo punto di riferimento per cittadini e famiglie, anche nelle scelte più delicate come la donazione e il trapianto di organi, tessuti, sangue e cellule.

L’Asl Avellino, con il coordinamento territoriale trapianti, in sinergia con il centro regionale trapianti, promuove una mattinata di formazione e confronto aperta a tutte le professioni sanitarie, dedicata al valore della donazione e al ruolo di prossimità del MMG accanto a cittadini e famiglie.

L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre 2026, a partire dalle 8:30, nella sala conferenze dell’ordine dei medici di Avellino per l’evento formativo “Il dono che diventa vita: il ruolo del medico di medicina generale nel percorso di donazione e trapianto di organi, tessuti, sangue e cellule”.

La cultura del dono cresce dove c’è ascolto, competenza e prossimità. È così che l’Asl Avellino costruisce comunità più consapevoli sul territorio.