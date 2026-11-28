Ariano: 218 pianisti da ben 40 Paesi del mondo al museo civico e della ceramica Dal 1° al 6 dicembre 2026 l'iniziativa promossa dal talento arianese Remo Raimondo Mazzeo

Dal 1° al 6 dicembre 2026, il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino ospiterà le prove in presenza della quinta edizione dell’Ariano International Piano Competition.

Con 218 pianisti iscritti da 40 Paesi e territori di Europa, Asia, America e Oceania, il concorso raggiunge il numero di partecipanti più alto dalla sua nascita.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Italia Musica ed è stata fondata dal pianista arianese Remo Raimondo Mazzeo, che ne cura la direzione artistica.

Il programma si articola in quattro sezioni, dedicate all’interpretazione pianistica, ai giovani talenti, al repertorio per due pianoforti e a quattro mani e alla competizione online. A valutare le esecuzioni sarà una giuria internazionale composta da musicisti provenienti da Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti.

“Quando ho fondato l’Ariano International Piano Competition, desideravo creare qualcosa che potesse offrire nuove opportunità ai musicisti e, allo stesso tempo, fare qualcosa di bello per la mia città”. dichiara il direttore artistico Remo Raimondo Mazzeo.

Il concorso offre ai vincitori opportunità concertistiche, tra cui esibizioni al Teatro degli Industri di Grosseto e al Teatro di Marcello a Roma, oltre alla possibilità di esibirsi con un’orchestra. La presenza della manifestazione nella rete internazionale dell’Alink-Argerich Foundation contribuisce a far conoscere il concorso e la città tra musicisti, docenti e operatori del settore.

Durante la manifestazione, in collaborazione con l’associazione Gli Amici del Museo, saranno proposte visite guidate per far conoscere ai partecipanti e agli accompagnatori la tradizione ceramica arianese. L’Amministrazione comunale collabora alla realizzazione dell’iniziativa e ringrazia l’Associazione Italia Musica, il direttore artistico e quanti contribuiscono all’accoglienza dei partecipanti.

“Siamo orgogliosi di accogliere ad Ariano Irpino pianisti provenienti da tutto il mondo. Invito tutta la cittadinanza a partecipare agli appuntamenti aperti al pubblico, ad ascoltare i musicisti e a dare loro il benvenuto nella nostra città”, dichiara il sindaco Mario Ferrante.