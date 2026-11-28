Masterplan Valle Ufita: "Guardiamo con fiducia al futuro" Il sindaco di Grottaminarda: "Si apre una pagina storica per l'Irpinia intera"

E' ufficiale. La giunta regionale, ha preso atto dell’Intesa espressa con parere favorevole dalla conferenza permanente di pianificazione ed ha approvato il progetto definitivo del Masterplan-PIV (Programma Integrato di Valorizzazione) della Valle dell’Ufita.

Il sindaco di Grottaminarda, coordinatore tecnico del Masterplan che già aveva definito il programma "Un capolavoro per la rinascita delle aree interne" esprime tutta la sua soddisfazione:

"Si apre una pagina storica per l'Irpinia intera e forse per la Città dell'Ufita - afferma Marcantonio Spera - Il Masterplan-PIV rappresenta un progetto ambizioso e visionario, frutto di un grande lavoro di squadra, destinato a segnare una svolta nel futuro dell'Irpinia, attraverso una strategia condivisa tra Comuni, istituzioni e comunità locali.

Vogliamo trasformare le straordinarie potenzialità delle nostre Valli in concrete opportunità di sviluppo, mettendo in rete infrastrutture, economia, cultura, welfare e paesaggio.

Le grandi opere come la Stazione Hirpinia e la Piattaforma Logistica saranno i motori di crescita. È questa la sfida: costruire una Città dell'Ufita protagonista, attrattiva, competitiva e capace di guardare al futuro con rinnovata fiducia, mettendo al centro le comunità e la qualità della vita dei cittadini.

Potrebbe sembrare stucchevole ripetere ancora una volta i ringraziamenti ma ritengo sia importante ribadire il contributo indispensabile dell’assessore Regionale Vincenzo Cuomo, dell'architetto Adele Picone che ha coordinato il lavoro delle Università, del Consigliere Regionale, Maurizio Petracca e del Presidente della Regione Campania Roberto Fico che sta mostrando attenzione per il nostro territorio".