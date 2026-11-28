Grottaminarda: memoria, diritti e e consapevolezza Scuola e amministrazione comunale in rete

All'Istituto San Tommaso d'Aquino non soltanto un momento di riflessione sul dolore, sulla violenza fisica, sul femminicidio, ma anche occasione per celebrare le conquiste, la libertà e soprattutto la dignità delle donne.

Nel convegno “Da suddite a sovrane”, è stato abbinato un passaggio storico della democrazia: il voto alle donne. Quest'anno all'80° anniversario.

Il 2 giugno del 1946 le donne entravano nella cabina elettorale senza rossetto per non macchiare la scheda, ma quella rinuncia temporanea non era una sottomissione, era il primo atto di libertà e cittadinanza per diventare parte integrante della società, “sovrane” della Repubblica.

Gli studenti della secondaria di secondo grado, questa mattina nell'Aula Magna del loro istituto, hanno scelto di raccontare quella data storica attraverso due spezzoni del film di Paola Cortellesi, “C’è Ancora Domani”.

Nella prima scena il fidanzato Giulio dimostra possesso nei confronti della fidanzata Marcella, pulendole con rabbia il rossetto dalle labbra prima che la giovane vada a lavoro; «la violenza comincia così - spiega una studentessa - comincia quando qualcuno decide cosa puoi mettere sulla tua pelle, come devi parlare, chi ti è concesso essere. Comincia cancellando la tua identità per farti restare un passo indietro».

Nella seconda scena del film viene rappresentato il riscatto da una vita fatta di sottomissione e violenza di Delia, la madre, che nasconde al marito la lettera con la tessera elettorale che le consentirà il 2 giugno 1946, dopo una lunga fila di donne ai seggi di votare per la prima volta.

Su questa corposa premessa gli interventi dei relatori, moderati dalla giornalista Angelita Ciccone, a cominciare dalla dirigente scolastica, Maria Antonietta Rizzo, poi il sindaco, Marcantonio Spera, la Presidente del Consiglio comunale nonché delegata alle Pari Opportunità, Virginia Pascucci, le docenti Patrizia Iaccino e Letizia Raduazzo, con le conclusioni dell’Avvocato Franca Iacoviello.

Ciascuno ha sottolineato come quella data storica abbia rappresentato una forma di riscatto e autodeterminazione, restituendo alla donna dignità. 80 anni non sono molti, in questo tempo le donne hanno man mano conquistato il ruolo di protagoniste attive della propria storia. Ma tanto ancora c'è da fare affinché la parità venga davvero raggiunta e riconosciuta nei diversi settori, nel lavoro, in politica, sui social, ma soprattutto in famiglia, perché purtroppo le situazioni più delicate si registrano proprio in famiglia e nel rapporto di coppia, esattamente come raccontato nel film della Cortellesi ambientato del 1946.

Dunque, una giornata dedicata alla riflessione e alla sensibilizzazione delle giovani generazioni su tematiche di stringente attualità su cui le Istituzioni, scuola e amministrazione comunale, sono impegnate a fare rete.